به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سید حسن موسوی چلک با تأکید بر اهمیت آموزش در فرآیند رشد و توانمندسازی کودکان اظهار کرد: یکی از مهمترین راهبردهای مورد توجه در سراسر دنیا در حوزه کودکان، موضوع آموزش است که سه بعد اصلی را شامل میشود همچون آموزش رسمی، آموزش مهارتهای فنی و حرفهای متناسب با سن و آموزش مهارتهای زندگی و ارتباطی. در سالهای اخیر نیز آموزش فناوریهای نوین به عنوان ضلع چهارم این الگوی آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در جوامع مختلف از جمله ایران، کودکانی وجود دارند که از نظر ذهنی توانایی حضور در مدرسه را دارند اما به دلایل مختلف در زمره بازماندگان از تحصیل قرار میگیرند برخی به مدرسه دسترسی ندارند برخی به دلیل فقر اقتصادی و برخی نیز به دلایل دیگر از چرخه آموزش رسمی خارج میشوند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به جایگاه مدرسه در فرآیند رشد اجتماعی کودکان گفت: تجربه نشان داده است که مدرسه یکی از مورد اعتمادترین و مؤثرترین محیطهای اجتماعی است چرا که علاوه بر کارکرد آموزشی، نقش مهمی در جامعهپذیری و رشد اجتماعی کودکان ایفا میکند. بر همین اساس سازمان بهزیستی برای دو هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل که تاکنون شناسایی شدهاند، برنامه ویژهای در سال ۱۴۰۵ طراحی کرده است تا بتوانیم پوشش صددرصدی حمایت از این گروه را محقق کنیم مگر در مواردی که کودک از نظر ذهنی شرایط حضور در مدرسه را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: برای تمامی این کودکان پرونده تشکیل خواهد شد تا آخرین وضعیت آنان به صورت دقیق ثبت و پایش شود. همچنین متناسب با تفاوتهای فردی، شرایط خانوادگی، امکانات موجود و سطح حمایتهای اطرافیان، برنامههای اختصاصی برای بازگشت هر کودک به مدرسه و ورود مجدد او به چرخه تحصیل طراحی خواهد شد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محدودیت منابع دولتی در این حوزه اظهار کرد: این واقعیت را پذیرفتهایم که منابع مورد نیاز برای اجرای کامل این برنامهها ممکن است صرفاً از محل بودجههای دولتی تأمین نشود به همین دلیل با همکاری همراه اول و پیگیریهای انجامشده از سوی حوزه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی، پویش بنای مهربانی آغاز شده است.
وی افزود: انتظار ما این است که مردم، خیرین، بنگاههای اقتصادی و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی به این پویش بپیوندند تا بتوانیم این تعداد محدود از کودکان بازمانده از تحصیل را تحت پوشش حمایت قرار داده و زمینه بازگشت آنان به آموزش رسمی را فراهم کنیم.
موسوی چلک با تأکید بر ماندگاری آثار سرمایهگذاری در حوزه آموزش گفت: معتقدیم مشارکت در آموزش کودکان از ماندگارترین انواع مشارکت اجتماعی است. هرچند حمایتهای معیشتی و تأمین نیازهای اولیه اهمیت دارد، اما سرمایهگذاری در آموزش آینده یک کودک را متحول میکند و فرصتهای بیشتری را برای حضور مؤثر او در جامعه فراهم میآورد. فردی که از آموزش و سواد برخوردار باشد، مهارتهای فنی و حرفهای را آسانتر فرا میگیرد و در یادگیری مهارتهای زندگی و ارتباطی نیز موفقتر عمل میکند.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نتایج پژوهشهای انجامشده در حوزه سرمایه اجتماعی گفت: اغلب پژوهشهای سرمایه اجتماعی در فاصله سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که مدرسه بالاترین سطح سرمایه اجتماعی را در میان محیطهای اجتماعی داراست. همچنین معلمان نیز در میان گروههای مختلف اجتماعی از بالاترین میزان اعتماد عمومی برخوردار هستند.
وی افزود: حضور کودک در چنین محیطی در کنار تعامل با معلمان و همسالان میتواند نقش مهمی در رشد همهجانبه، افزایش اعتماد به نفس، مسئولیتپذیری و ارتقای مهارتهای اجتماعی او ایفا کند.
موسوی چلک با اشاره به پیامدهای ترک تحصیل اظهار کرد: کودکی که از مدرسه دور میماند پس از خانواده از یکی از مهمترین و مورد اعتمادترین محیطهای اجتماعی فاصله میگیرد در چنین شرایطی احتمال ورود او به چرخه کار کودک، اشتغال زودهنگام یا قرار گرفتن در موقعیتهای آسیبزا افزایش مییابد.
وی ادامه داد: مدرسه فضایی است که کودک در آن کار گروهی، بازی، تعامل اجتماعی، مسئولیتپذیری و مهارتهای ارتباطی را تجربه میکند و بلوغ اجتماعی بیشتری به دست میآورد. در نتیجه، احتمال قرار گرفتن در شرایط مخاطرهآمیز نیز کاهش مییابد.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان تأکید کرد: اصرار ما بر این است که تمامی کودکانی که از نظر ذهنی امکان تحصیل دارند از آموزش محروم نمانند. از این رو تلاش میکنیم با کمک خیرین، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای مختلف و بنگاههای اقتصادی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه بازگشت آنان به چرخه تحصیل را فراهم سازیم.
