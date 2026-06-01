به گزارش خبرنگار مهر، «سوم شخص بیهویت» تازهترین مجموعه شعر بهاره قزلو است که در قالب شعر سپید منتشر شده و ۵۹ شعر را در بر میگیرد. این کتاب در ۱۱۲ صفحه منتشر شده و با قیمت ۳۰۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان شعر معاصر قرار گرفته است.
شعرهای این مجموعه در فضایی آمیخته به رویا، کابوس و تأملات ذهنی شکل گرفتهاند؛ تا جایی که میتوان «کابوسنامه» را عنوانی دیگر برای این اثر دانست. راوی شعرها در جهانی سرشار از اضطراب، دلهره و مواجهه مداوم با مرگ حرکت میکند و تجربههای ذهنی خود را در قالب تصاویری شاعرانه روایت میکند.
در معرفی این اثر آمده است که رویا و کابوس از مهمترین سرچشمههای آفرینش هنری و ادبی هستند و بسیاری از آثار ادبی بازتاب تجربههاییاند که در این قلمرو شکل میگیرند. شعرهای «سوم شخص بیهویت» نیز از همین منظر، تلاشی برای تبدیل تجربههای ذهنی و درونی به زبان شعر به شمار میروند.
راوی این مجموعه، شخصیتی مرگاندیش، صلحطلب و دلزده از روزمرگیهاست که هویت خود را بیش از هر چیز در نسبتش با شعر و کلمه تعریف میکند. تکرار برخی موتیفها و تصاویر در سراسر کتاب، فضایی یکدست و منسجم پدید آورده و به شعرها هویتی مشترک بخشیده است.
مرگ یکی از پررنگترین مضامین این مجموعه است؛ حضوری که تقریباً در تمامی شعرها دیده میشود و از سطح اندوه یا ترس فراتر رفته و به نوعی مرگآگاهی نزدیک میشود. در کنار این مضمون، یأس، تنهایی و احساس فرسودگی در برابر زندگی روزمره نیز از دیگر درونمایههای تکرارشونده کتاب هستند.
با این حال، شاعر در این مجموعه کمتر بر هویت جنسیتی خود تأکید میکند و دغدغههای انسانی را فراتر از مرزهای زنانه یا مردانه به تصویر میکشد. از این رو، راوی شعرها شخصیتی است که مخاطب میتواند فارغ از جنسیت با او همدلی و همذاتپنداری کند.
در بخشی از سرودههای کتاب میخوانیم:
تو مثل خانههای قدیمی هستی
که دیوارهایشان حرف میزنند و نور از هر ترکشان میباشد
پر از کنجها و راهروهایی که هر کدام
راز و خاطرهای پنهان دارد
مثل مادربزرگها که در هر اتاق
صدایی، عطری، نوری برای کشف کردن پنهان کرده است
در تو قدم میزنم
و در کنج، در کوچکی باز میشود
چیزی میریزد، حرفی نجوا میشود
یک نور خاموش، یک خاطره یخ زده
یک شعر نانوشته...
خانه و تو یکی میشوید
دیوارها نفس میکشند
پنجرهها چشم میشوند
و من در این جهان نامکشوف
به پرواز در میآیم.
