به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «زنی که تنها برگشت» تازه‌ترین اثر حانیه فراهانی است که در قالب شعر سپید منتشر شده و ۶۸ شعر را در بر می‌گیرد. این کتاب در ۱۰۷ صفحه و قطع رقعی منتشر شده و نخستین چاپ آن با قیمت ۲۱۵ هزار تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

شعرهای این مجموعه در فضایی شخصی و عاطفی شکل گرفته‌اند و مضامینی چون تنهایی، فقدان، عشق، جدایی، خاطره و نسبت انسان با زبان و کلمات را روایت می‌کنند. در بسیاری از شعرهای کتاب، شاعر با بهره‌گیری از تصاویر روزمره و زبانی موجز، تجربه‌های درونی و احساسات فردی را بازتاب داده است.

عنوان کتاب نیز از همین فضای روایی و عاطفی تأثیر گرفته و در کنار دیگر شعرهای مجموعه، تصویری از مواجهه انسان با فقدان، انتظار و بازگشت را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد. فراهانی در این اشعار تلاش کرده است با فاصله گرفتن از پیچیدگی‌های زبانی، روایت‌های شاعرانه خود را در قالبی ساده و قابل‌فهم ارائه کند.

در بخشی از یکی از شعرهای این کتاب می‌خوانیم:

اگر دستم به تو می‌رسید

نمی‌گذاشتم به بعضی از کلمه‌ها

دست بزنی

تو کلمه‌ها را جابه‌جا کردی

و حواست نبود

که کسی می‌تواند

باکلمه‌ها بخوابد

با کلمه‌ها راه برود

با کلمه‌ها بنشیند

و با کلمه‌ها....

بخوابد.