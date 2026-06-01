به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «زنی که تنها برگشت» تازهترین اثر حانیه فراهانی است که در قالب شعر سپید منتشر شده و ۶۸ شعر را در بر میگیرد. این کتاب در ۱۰۷ صفحه و قطع رقعی منتشر شده و نخستین چاپ آن با قیمت ۲۱۵ هزار تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
شعرهای این مجموعه در فضایی شخصی و عاطفی شکل گرفتهاند و مضامینی چون تنهایی، فقدان، عشق، جدایی، خاطره و نسبت انسان با زبان و کلمات را روایت میکنند. در بسیاری از شعرهای کتاب، شاعر با بهرهگیری از تصاویر روزمره و زبانی موجز، تجربههای درونی و احساسات فردی را بازتاب داده است.
عنوان کتاب نیز از همین فضای روایی و عاطفی تأثیر گرفته و در کنار دیگر شعرهای مجموعه، تصویری از مواجهه انسان با فقدان، انتظار و بازگشت را پیش روی مخاطب قرار میدهد. فراهانی در این اشعار تلاش کرده است با فاصله گرفتن از پیچیدگیهای زبانی، روایتهای شاعرانه خود را در قالبی ساده و قابلفهم ارائه کند.
در بخشی از یکی از شعرهای این کتاب میخوانیم:
اگر دستم به تو میرسید
نمیگذاشتم به بعضی از کلمهها
دست بزنی
تو کلمهها را جابهجا کردی
و حواست نبود
که کسی میتواند
باکلمهها بخوابد
با کلمهها راه برود
با کلمهها بنشیند
و با کلمهها....
بخوابد.
