اعتبار پل B1 کرج را تأمین کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، امروز دوشنبه، گفت: تعلل در تخصیص اعتبار و تأمین مالی پروژه کنارگذر شمالی، مانع بهره برداری و خدمت‌رسانی مطلوب در زمان مناسب به شهروندان شده اکنون زمان آن است که دولت محترم تامین مالی را با سرعت و قاطعیت بیشتری در بازسازی پروژه پل B1 به انجام رساند.

وی، در بررسی وضعیت پل شهید آیت‌الله رئیسی کرج (پل B1) انجام شد ضمن بررسی روند تخریب و نیازهای بازسازی این پروژه مهم تأکید نمود: توان مهندسی، همت کارگران و همراهی مردم برای بازسازی این پل همچنان وجود دارد و پارلمان ومدیریت شهری نیز با جدیت پیگیر تکمیل و ادامه این پروژه است.

رحیمی محمودآبادی همچنین با اشاره به لزوم تسریع در بازسازی پل شهید آیت الله رئیسی بعد از حمله بزدلانه تروریستی آمریکایی _صهیونیستی گفت: آنچه امروز به عنوان یک مطالبه جدی از دولت محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح است، تسریع در تأمین اعتبار لازم برای بازسازی و بهسازی هرچه سریع‌تر این پل و تکمیل بزرگراه است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه بهره‌برداری از این مسیر مهم شهری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل با بیان اینکه «به عنوان نماینده شهروندان محترم کرج، این مطالبه جدی را دنبال می‌کنم»، افزود: تلاش داریم با همکاری همه‌جانبه، هرچه سریع‌تر این طرح مهم که در مسیر توسعه حمل‌ونقل شهری نقش مؤثری دارد، در اختیار شهروندان کرجی و هم‌وطنان عزیز قرار گیرد.

رحیمی در پایان نیز از پیگیری‌های استاندار محترم و نمایندگان محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و دغدغه‌مندی شهروندان عزیز در همراهی با این مطالبه عمومی قدردانی نمود.