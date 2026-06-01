خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دهه ولایت در کردستان امسال تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه به صحنهای برای همافزایی جریانهای فرهنگی، گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است.
مجموعهای از برنامهها در حال طراحی و اجراست که از نگاه مسئولان، هدف اصلی آن تبدیل غدیر به یک «رویداد اجتماعی فراگیر» در سطح شهرها و محلات است.
در همین راستا، سه محور اصلی در سخنان مسئولان فرهنگی و اجرایی استان بیش از سایر موضوعات برجسته شده است: مردمیسازی برنامهها، تقویت رویکرد حماسی و گسترش اجتماعات خیابانی و میدانی.
مردمیسازی؛ محور مشترک همه برنامهها
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح سیاستهای اجرایی دهه غدیر اظهار کرد: محور اصلی برنامههای امسال، سپردن نقشآفرینی به مردم و گروههای مردمی است و دستگاهها در این میان نقش پشتیبان و تسهیلگر دارند.
حجتالاسلام برومند رازیانی افزود: مساجد، هیئات مذهبی، بسیج، اصناف و مجموعههای فرهنگی در خط مقدم اجرای برنامهها قرار دارند و تلاش شده ساختار اجرایی به گونهای طراحی شود که حضور مردم صرفاً مشارکتی نباشد، بلکه نقشآفرینی مستقیم داشته باشند.
رازیانی تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا کار به مردم سپرده شده، هم کیفیت برنامهها افزایش یافته و هم اثرگذاری اجتماعی آن بیشتر بوده است.
غدیر با چهرهای حماسی و اجتماعی
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: امسال برنامههای غدیر صرفاً در قالب جشنهای سنتی تعریف نشده، بلکه رویکردی حماسی و معرفتی در کنار آن قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تبیین معارف علوی، بازخوانی نگاه امام راحل و شهدا به مفهوم ولایت و تأکید بر هویت دینی و ملی، از محورهای مهم برنامههای امسال است.
رازیانی ادامه داد: تلاش شده است برنامهها به سمت اجتماعات بزرگ مردمی در خیابانها و میادین شهری هدایت شود تا جلوهای متفاوت از حضور مردم در مناسبتهای دینی شکل بگیرد.
جشنهای خیابانی و راهپیماییهای کیلومتری غدیر
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین بخشهای برنامههای امسال در کردستان، برگزاری جشنهای خیابانی و راهپیماییهای کیلومتری غدیر در شهرهای مختلف استان است.
به گفته رازیانی، این برنامهها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت همبستگی مردمی و تبدیل غدیر به یک رویداد عمومی شهری طراحی شدهاند رویدادی که در آن خیابانها به محل اجتماع خانوادهها، جوانان و گروههای فرهنگی تبدیل میشود.
وی اعلام کرد: برگزاری این آیینها در قالب مسیرهای طولانی شهری، همراه با برنامههای فرهنگی، هنری و پذیرایی مردمی، از جمله اقدامات پیشبینیشده برای امسال است.
اجرای طرحهای فرهنگی و مردمی غدیر در کردستان با محوریت نهجالبلاغه و مشارکت اجتماعی
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعه برنامههای فرهنگی، آموزشی و مردمی در آستانه عید غدیر با محوریت معارف امیرالمؤمنین(ع)، تقویت نهضت نهجالبلاغهخوانی و مشارکت گروههای مردمی در استان خبر داد.
صادق صادقی اظهار کرد: اقدامات فرهنگی در استان کردستان با تکیه بر ظرفیت فعالان فرهنگی و مشارکت آحاد مردم در حال اجراست و این مسیر در سالهای اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ترویج معارف امیرالمؤمنین(ع) و نهجالبلاغه گفت: در همین راستا جریان نهجالبلاغهخوانی در استان شکل گرفته و با محوریت مفاهیم مقاومت و جهاد تبیین توسعه یافته است.
صادقی افزود: این برنامهها در قالب جلسات خانوادگی، حلقههای تخصصی و نشستهای هفتگی برای برادران و خواهران فعال در حوزه فرهنگی برگزار شده و بخشی از آن به صورت مجازی نیز در حال پیگیری است.
مشارکت بیش از ۵۰۰ نفر در طرحهای فرهنگی
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از فعالان فرهنگی در این دورهها ثبتنام کردهاند و محتوای آموزشی و گزیدهای از خطبهها و حکمتهای نهجالبلاغه به صورت روزانه برای آنان ارسال میشود.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به شبکه گسترده گروههای مردمی گفت: بیش از ۱۱۰ گروه شامل هیئات، مواکب، جلسات خانگی و انجمنهای فرهنگی در حوزه غدیر در استان فعال هستند که بخشی از حمایتها و هماهنگیهای فرهنگی با آنان انجام میشود.
صادقی از اجرای طرحهایی همچون اطعام مشارکتی، پویشهای کار خیر، وقفهای مردمی و برنامههای عیدی غدیر خبر داد و افزود: تلاش شده مشارکت عمومی در قالب ظرفیتهای محلی، از آشپزخانههای خانگی تا فعالیتهای صنفی، در این برنامهها تقویت شود.
وی گفت: در قالب پویش «کار خیر به عشق امیرالمؤمنین(ع)» خدمات داوطلبانهای همچون ویزیت رایگان، حملونقل نذری و خدمات اجتماعی توسط اقشار مختلف ارائه میشود.
صادقی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت نگاه فراگیر به برنامههای مذهبی و فرهنگی اظهار کرد: نباید فعالیتهای مرتبط با غدیر محدود به یک منطقه یا گروه خاص شود، بلکه این معارف در سراسر استان کردستان مورد توجه و استقبال قرار دارد و باید به عنوان عامل وحدت تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برنامههای مشترک فرهنگی در شهرهایی مانند سقز و مریوان نیز با استقبال گسترده مواجه شده و این روند باید با رویکرد وحدتآفرین ادامه یابد.
ستاد اجرایی فرمان امام؛ حمایت از گروههای مردمی و نوجوانان
در بخش دیگری از برنامههای دهه ولایت، ستاد اجرایی فرمان امام نیز نقش حمایتی و اجرایی خود را در کنار گروههای مردمی دنبال میکند.
نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای ستاد در راستای حمایت از گروههای مردمی و تقویت هویتبخشی اجتماعی، همچون سالهای گذشته با محوریت ترویج فرهنگ اطعام در عید غدیر اجرا میشود.
هادی حیدری کبیر با اشاره به رویکرد جدید این مجموعه در سال جاری افزود: امسال دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفته که یکی از آنها حمایت از گروههای نوجوان و توانمندسازی آنها برای نقشآفرینی در فعالیتهای اجتماعی است.
نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در کردستان ادامه داد: در این طرح، گروههای نوجوان فعال در دو شهر بانه و بیجار مورد حمایت مالی و اجرایی قرار میگیرند تا زمینه اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی توسط خود آنان فراهم شود.
وی با تأکید بر واگذاری مدیریت بخشی از برنامهها به نوجوانان اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که در سه روز پایانی منتهی به عید غدیر، اجرای برنامهها در شهرستانها با محوریت این گروهها و با نقش مدیریتی آنها انجام شود.
مراسم «بیعت با رهبر معظم انقلاب»
حیدری کبیر افزود: در کنار این برنامه، برگزاری مراسم «بیعت با رهبر معظم انقلاب» توسط نوجوانان نیز پیشبینی شده است.
وی همچنین از اجرای برنامههای حمایتی در قالب اطعام نیازمندان خبر داد و گفت: گروههای تحت حمایت مکلف هستند نسبت به پخت و توزیع غذا در میان نیازمندان و همچنین اهدای بستههای هدیه به خانوادههای هدف اقدام کنند.
نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای محلهمحور تصریح کرد: سرکشی از خانوادههای سادات، بهویژه سادات کمبرخوردار، و اهدای هدایا به آنان از جمله برنامههای در دستور کار است.
وی در پایان تأکید کرد: حفظ وحدت و توجه به حساسیتهای فرهنگی و مذهبی اقوام و مذاهب مختلف در استان کردستان از اولویتهای اصلی این برنامههاست و تلاش شده گروههای مردمی به عنوان محور اجرای فعالیتها مورد حمایت قرار گیرند.
غدیر به مثابه یک اجتماع بزرگ شهری
آنچه از مجموعه برنامههای اعلامشده در کردستان برمیآید، حرکت جدی به سمت تبدیل غدیر از یک مناسبت صرفاً آیینی به یک رویداد اجتماعی گسترده است.
مردمیسازی برنامهها، تقویت نقش نوجوانان، ورود گروههای فرهنگی به میدان اجرا و برگزاری جشنهای خیابانی و راهپیماییهای کیلومتری، نشان میدهد که دهه امامت و ولایت در کردستان امسال با رویکردی متفاوت در حال برگزاری است رویکردی که تلاش دارد خیابانها، محلات و میادین شهری را به صحنهای برای نمایش مشارکت مردمی و هویت دینی تبدیل کند.
نظر شما