تأکید نماینده ولی فقیه بر لزوم تقویت بنیه فرهنگی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب دراین دیدار که عصرامروز در مکه انجام شد ضرورت تأثیرگذاری موکب داران بر استان‌های همجوار در ارائه خدمات به زائران اربعین و الگو شدن در مسیرخدمت‌رسانی را یادآور شد و تاکید کرد: از برنامه‌های موازی و بدون هماهنگی پرهیز وبا برگزاری جلسات هدفمند، کارهای ضروری زمین‌مانده باید شناسایی شود و در همه عرصه‌هاتأثیرگذاری ملموس باشد.‌

نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت بایادآوری روحیات معنوی و مجاهدت‌های رزمندگانی همچون سردار شهید همدانی، خاطرنشان کرد: باید مثل حاج قاسم که سعی می‌کرد از تمام ظرفیت کشور استفاده کند، با هماهنگی و نگاهی نو به نیازهای زائران، ازانواع تغذیه جسمی و فکری تا مباحث زیرساختی، خدمتگزاری کرد.

سرپرست حجاج ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به سیره حکیمانه امام خمینی (ره)، با تکیه بر دورکن اصلی موفقیت نظام اسلامی یعنی «ایمان قلبی به خدا» و «توکل بر مردم» اشاره وتصریح کرد: پشتوانه‌ی مردمی، ایران را در برابر توطئه‌های گسترده جهانی و جنگ تحمیلی،پیروز کرد.

نواب گفت: امام بزرگواربه هدف والای خود؛ مردم بعنوان مدیران اصلی صحنه وتوکل بر یاری‌ الهی ایمان داشتند.وی افزود: امام شهیدمان نیزمردم را به خوبی می‌شناخت. ایشان فرمودند در این کشور، خداوند مردم رامبعوث می‌کند و مردم کار را تمام می‌کنند. این شناخت عمیق از پتانسیل‌های ملت،باعث شد تا با وجود فشارهای جهانی، نه‌تنهاانقلاب را به پیروزی برسانند، بلکه در دفاع مقدس نیز با دست‌های خالی اما قلب‌های پر از ایمان، مقابل تانک‌ها و هواپیماهای دشمن ایستادگی کنند.

وی با اشاره به رویدادهای اخیر و حضور پرشور مردم در اربعین حسینی، خاطرنشان کرد: امروزشاهدیم که همین روحیه‌ی فداکاری و ایثار که در جنگ تحمیلی دیده شد، در اربعین‌ این دهه عیان شده است. مردم عاشق و فداکار ما،با این حرکت عظیم، پیامی به جهان فرستادند که نظام جمهوری اسلامی بر پایه‌ی اراده‌ی مردم بنا شده است. این حضور میلیونی، نمایش قدرت نرم و نفوذ معنوی ایران در جهان اسلام است.

وی در تشریح جزئیات دفاع مقدس، به توطئه‌ها و همدستی کشورهای مختلف علیه ایران اشاره کرد و گفت: دشمن با اطمینان کامل وارد جنگ شد؛ زیرا فکر می‌کرد ایران دست‌تنهاست. کویت جزیره بوبیان و فرانسه جنگنده های میراژ را در اختیار رژیم بعث قرار داد و سایر کشورها نیز سلاح فرستادند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این رژیم پشتیبانی می‌کردند. اما خداوند لطف کرد و امت اسلامی با توکل به خدا و همبستگی داخلی، در برابر سپاه بعث پیروز شد.‌

نواب افزود: پیروزی ما در جنگ تحمیلی، تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه شکست استراتژی دشمن بود. امروز نیز همان‌طور که در آن روزها دشمن با تمام توان عملیات روانی و نظامی وارد میدان شد، امروز نیز از راه تحریم‌ها ، فشارهای اقتصادی و تحمیل جنگ وارد شده است اما باز هم عامل«مردم» و «ایمان» و حضور در میدان است که ما را سربلند نگاه داشته و دشمن را گیج و مبهوت کرده است.‌

وی بااشاره به اینکه دشمن سال‌ها تلاش کرد تا بین مردم ایران و عراق نفرت ایجاد کند؛ از حمله به کنسولگری‌ایران در کربلا و آتش زدن پرچم‌ یاد کرد وگفت: امروز، این کف ها کنار رفته و میلیون‌ها نفر در عراق امضاداده و درخواست کرده‌اند که پیکر مطهر رهبر انقلاب در کربلا و نجف تشییع شود. این نشان می‌دهد که عشق به اهل‌بیت (ع) و رهبری حقیقی، عملیات دشمن را شکست می دهد و وحدت منطقه‌ای را بر اساس ارزش‌های اسلامی هموارمی سازد.‌

نواب سخنان خود، با تبریک ولادت امام هادی (ع)، جد بزرگ امام زمان (ع)، تأکید کرد: امام هادی (ع) در دوران سختی،با اخلاق و علم، مردم را هدایت می‌کردند. امروز نیز ما به الگوسازی ایشان نیاز داریم تا درعرصه‌های جدید، با حفظ ارزش‌ها و توکل بر خدا، مسیر را ادامه دهیم. حرکت مردمی ما در اربعین و محافل معنوی، ادامه‌ی همان راهی است که امام بزرگوار و شهدا برای آن جان‌هایشان را فدا کردند.

بر اساس این گزارش، پیش از سخنان نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در سخنانی ضمن معرفی جمع حاضر به حضور پر رنگ فرهنگی بعثه دراربعین از مسیر فعالیت های کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین اشاره کرد و هدف از برگزاری این نشست را شنیدن سخنان ومطالب فعالان این عرصه عنوان کرد .

حاضران در این نشست نیز در ادامه ضمن معرفی حوزه فعالیت خود به بیان دغدغه‌ها و فعالیت های خود در داخل کشور و شهرهای کربلا، نجف، مسیرمشایه و کاظمین برای ارائه خدمات درعرصه های مختلف از جمله تغذیه، اسکان ، بهداشت و درمان و ... به زائران اربعین حسینی پرداختند. ‌