به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم اظهار کرد: در ماه صفر و در آستانه اربعین شهادت سید و سالار شهیدان و اصحاب بابصیرتش هستیم. باید از واقعه کربلا درس عبرت گرفت که شهادت امام حسین علیه السلام برای اصلاح بالاترین هزینه برای امت اسلام بود.

وی اضافه کرد: اگر مردم در مقابل تحمیل‌ها قیام نکنند، اگر خواص جامعه در مقابل تحمیل‌ها کوتاه بیایند، کار به جایی خواهد رسید که سر مبارک امام بر بالای نیزه می‌رود. قیام امام حسین علیه السلام با جهاد تبیین حضرت زینب و امام سجاد علیهما السلام ادامه یافت و خط سیر هدایت الهی با اربعین وارد مرحله جدیدی شد.

پهلو زاده ادامه داد: اربعینی که با جابر بن عبدالله انصاری و عطیه شروع شد و تا امروز در اربعین ۱۴۴۷ که در اوج همه اتفاق‌ها قرار می‌گیرد. اربعین جابر شروعی بود برای اربعین این سال‌ها که با وحدت و همدلی امت اسلام و دیگر امتها برای بیداری و عشق مردم به توحید و اهل بیت زنگ بیداری همه بشریت و همه ملت‌ها باشد. مسیر اربعین «سبیلَ الرشاد» است.

امام جمعه اهرم افزود: امام حسین علیه السلام در پیامش به مردم بصره فرمودند «ان تَسمعوا قولی و تُطیعوا امری أهدکم سبیل الرشاد». پیام اربعین امسال این است که اگر امت اسلام به حرف امام گوش کنند و اطاعت کنند.

وی یاد آور شد: حرف امام را و نه حرف دل خودشان را، نه حرف تحمیلی دشمن مکار را، مثل دولت لبنان که حرف تحمیلی ترامپ را برای خلع سلاح حزب الله را تأیید کرد، اگر حرف امام را گوش کنیم و فرهنگ تحمیلی غربی را که فرهنگ برهنگی و برهنه از اخلاق و انسانیت است نپذیریم، در صراط مستقیم هدایت و ارشاد قرار می‌گیریم.

پهلوزاده بیان کرد: پیام اربعین امسال مقابله با تحمیل دشمن در همه زمینه‌ها است. اگر سوریه را به شکلی، لبنان را هم به شکلی دیگر، برای هر کدام از کشورهای اسلامی یک نقشه دارند تا این وحدت امت اسلام را از بین ببرند.

امام جمعه اهرم، گفت: در پیاده روی مسیر نجف تا کربلا وقتی به آخرین عمود می‌رسید خستگی همه مسیر همراه شما است، امت اسلام هم خسته از همه جنگ‌ها و مصیبت‌ها است خسته از تحریم‌ها و تحمیل‌ها، اما عمود به عمود که جلو آمده به قله نزدیک تر شده است.

وی، اضافه کرد: دشمن نمی‌خواهد امت اسلام به عمود آخر که ظهور و مقدمه سازی ظهور است برسد. اما به حول و قوه الهی حرارتی در قلوب مؤمنین شعله گرفته که جز با محو رژیم غاصب صهیونی خاموش نخواهد شد. قیام همه ملت‌ها در حمایت از فلسطین نشانه بیداری بشر و مطالبه محو ظلم و ستم و مطالبه ظهور آخرین منجی است و این شور و حرارت محبت به خداوند و اهل بیت و حضور در مراسم جهانی اربعین نشانه نزدیکی پیروزی نهایی و محور رژیم غاصب است و این پیروزی با مرگ آمریکا و مرگ اسرائیل محقق شدنی است.

پهلوزاده ادامه داد: فرهنگ و گفتمان اربعین فرهنگ هدایت به امام و نور است. ما را از ظلمت تفرقه و شبهات خارج می‌کند و به نورانیتِ وحدت و همدلی می‌رساند. فرهنگ اربعین امت اسلام را حول محور ولایت، واحد می‌کند.

امام اهرم یاد آور شد: مسیر اربعین مسیر جهالت زدایی از نیرنگ دشمن است، مسیر اربعین مسیر ضلالت زدایی از جنگ شناختی دشمن است. امام حسین خون قلب خودش را داد، حضرت زینب و امام سجاد علیهم‌السلام سختی اسارت کشیدند، علمای اسلام شهید شدند، فرماندهانِ مقاومت شهید شدند.

وی تاکید کرد: با امپراطوری رسانه مراسم جهانی اربعین را تحریم می‌کنند به همان تصوری که فرعون همه نوزادان را و جنین‌های در شکم مادرانشان را کشت تا موسی متولد نشود و متولد شد و دودمان فرعون را بر باد داد.

وی افزود: امروز هم تصور سران کفر مثل نتانیاهو و ترامپِ قاتل این است که می‌توانند با قحطی، صاحبان فلسطین را مجبور به ترک خانه‌هایشان کنند اما کور خوانده اند و به زودی به سزای عملشان خواهند رسید و این سزا چیزی نیست جز مرگ که وعده حتمی خداست.

وی ادامه داد: جلوی خشم ملت‌ها را نمی‌شود گرفت با چند تا ملت می‌خواهید وارد جنگ شوید؟ آنچه که در طول تاریخ جبهه حق را به پیش برده و بر انواع طاغوت‌ها پیروز کرده ایمان و توکل بر خدا است و صبر و استقامت در برابر شدائد و سختی‌ها است و ملت ما تحریم‌ها و شعب ابیطالب ها را، ملت ما ترورها و تنگه احدها را، ملت ما عاشوراها و جنگ‌ها را تجربه کرده است، ملت ما از ترور و تحریم و نمی ترسد.