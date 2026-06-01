به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات اولیه روز دوشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت؛ رشدی که پس از دستور رژیم صهیونیستی به نیروهای خود برای پیشروی عمیق‌تر در لبنان در نبرد با حزب‌الله رخ داد؛ در حالی که بیش از شش هفته از اعلام آتش‌بس می‌گذرد.

بر اساس این گزارش، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۱ دلار و ۹۶ سنت افزایش (۲.۱۵ درصد) به ۹۳ دلار و ۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با ۲ دلار و ۳۲ سنت رشد (۲.۶۶ درصد) در سطح ۸۹ دلار و ۶۸ سنت معامله شد.

این تشدید تنش‌ها اندکی پس از آن رخ داد که آمریکا روز جمعه میزبان مذاکرات صلح میان رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن بود و همین مسئله انتظارات نسبت به اعلام قریب‌الوقوع تمدید توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا را کمرنگ کرد؛ موضوعی که پیش‌تر باعث شده بود قیمت نفت برنت و WTI در پایان معاملات جمعه به ترتیب ۱.۸ و ۱.۷ درصد کاهش یابد.

درگیری میان رژیم صهیونیستی و لبنان به عنوان یکی از گسترده‌ترین پیامدهای جانبی جنگ علیه ایران توصیف شده است. این تنش‌ها از ۲ مارس آغاز شد؛ زمانی که حزب‌الله در حمایت از ایران، حملات موشکی و پهپادی به آن سوی مرز انجام داد. هرچند دو طرف در اواسط آوریل به آتش‌بس رسیدند، اما تبادل آتش همچنان ادامه دارد.

در همین حال، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد به‌زودی درباره پیشنهاد تمدید آتش‌بس با ایران تصمیم‌گیری می‌کند تا مذاکره‌کنندگان فرصت بیشتری برای تلاش جهت پایان پایدار درگیری و حل اختلاف اصلی درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند. بر اساس این گزارش، نقش رژیم صهیونیستی در هر توافق احتمالی کلیدی ارزیابی می‌شود و ایران نیز پیش‌تر تأکید کرده بود حزب‌الله باید در این روند لحاظ شود.

همزمان تونی سایکمور، تحلیلگر بازار در شرکت آی‌جی (IG)، در یادداشتی هشدار داد نگرانی‌ها درباره احتمال وجود مین‌های دریایی در آبراه راهبردی نفت و گاز یعنی تنگه هرمز رو به افزایش است؛ مسئله‌ای که می‌تواند روند بازگشایی این گذرگاه را کند کرده و حتی پس از بازگشایی، اثر آرامش‌بخش آن بر بازار نفت را با تأخیر همراه کند.

وی افزود: «حتی اگر توافقی حاصل شود، این توافق به معنای سرازیر شدن ناگهانی عرضه به بازار نخواهد بود.»

تنگه هرمز مسیر عبور حدود یک‌پنجم جریان جهانی نفت و گاز به شمار می‌رود و طبق گزارش رویترز، ایران از زمان آغاز درگیری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در فوریه، این گذرگاه را عملاً بسته نگه داشته است.

رویترز همچنین نوشت نگرانی‌ها درباره عرضه، بر داده‌های اقتصادی ضعیف چین در تعطیلات آخر هفته غلبه کرد؛ داده‌هایی که از رکود فعالیت کارخانه‌ای حکایت دارد و نگرانی‌ها را درباره کاهش شتاب دومین اقتصاد بزرگ جهان در پی افت صادرات و فشارهای هزینه‌ای افزایش داده است.