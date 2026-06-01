به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات صورت گرفته از سوی شبکه ان بی سی نیوز نشان می دهد طی سال گذشته حدود ۲ هزار دیپلمات آمریکایی از دولت این کشور به طرق مختلف از جمله برکناری یا بازنشستگی اجباری جدا شده اند.

بر اساس این گزارش، مجوز نامزدی ده‌ها دیپلمات از جمله کلی آدامز اسمیت، سفیر تعیین‌شده در مولداوی در فوریه ۲۰۲۵ لغو شد. تا دسامبر همان سال دولت آمریکا نزدیک به ۳۰ سفیر را که قبلاً در سمت‌های خود بودند، فراخواند. سفرای بازگشته ۹۰ روز فرصت داشتند تا پست جدیدی پیدا کنند یا طبق قانون خدمات خارجه سال ۱۹۸۰ با بازنشستگی اجباری مواجه شوند.

در این گزارش آمده است، بیش از نیمی از سفارتخانه‌های آمریکا (تقریباً ۱۰۰ سفارتخانه) در حال حاضر بدون سفیرانی که توسط سنا تأیید شده‌اند، فعالیت می‌کنند. نیمی از هیئت های دیپلماتیک، از جمله چهار کشور حوزه خلیج فارس در کنار پاکستان و قطر، بدون سفیر هستند. سفرای آمریکا در بیش از ۷۵٪ از کشورهای آفریقایی نیز حضور ندارند.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارشد سرویس خارجه آمریکا در مذاکرات سطح بالا در مورد جنگ‌های اوکراین و ایران نیز حضور ندارند و در مقابل شاهد حضور جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف دوست نزدیک وی هستیم.