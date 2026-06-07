خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: با آغاز فصل گرما، جنگل‌ها و مراتع لرستان بار دیگر در معرض یکی از مهم‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی قرار گرفته‌اند؛ تهدیدی که هر ساله بخش قابل توجهی از سرمایه‌های طبیعی استان را با خطر نابودی مواجه می‌کند.

امسال اما شرایط نسبت به سال‌های گذشته متفاوت‌تر است. بارندگی‌های مناسب ماه‌های گذشته اگرچه موجب تقویت پوشش گیاهی و افزایش طراوت طبیعت لرستان شده، اما در سوی دیگر، حجم قابل توجهی از علوفه خشک و مواد قابل اشتعال را در عرصه‌های طبیعی استان بر جای گذاشته که می‌تواند خطر وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها را افزایش دهد.

در چنین شرایطی، مدیریت حریق دیگر صرفاً وظیفه یک یا دو دستگاه اجرایی نیست و به موضوعی فرابخشی تبدیل شده است؛ موضوعی که نیازمند مشارکت همزمان دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی، دهیاری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی است.

تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است هر جا اقدامات پیشگیرانه، آموزش عمومی، پایش مستمر و هماهنگی بین‌بخشی با جدیت دنبال شده، میزان خسارت‌ها به شکل محسوسی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، مسئولان حوزه مدیریت بحران معتقدند بخش عمده آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در جنگل‌ها و مراتع لرستان منشأ انسانی دارد و همین مسئله ضرورت تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، شناسایی عوامل خطر و افزایش مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

در همین راستا، ستاد پیشگیری از حریق استان با رویکردی جدید، تمامی مصوبات مرتبط با این حوزه را در سطح استانی لازم‌الاجرا دانسته و بر آمادگی کامل دستگاه‌ها برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی تأکید کرده است.

مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار مهر، از الزامات پیشگیری از حریق، مسئولیت دستگاه‌ها، نقش جوامع محلی و برنامه‌های استان برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در فصل گرم سال سخن گفته است.

مهدی پازوکی، با اشاره به رویکرد جدید مدیریت بحران در سال جاری اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تمامی مصوبات جلسات ستاد پیشگیری از حریق به عنوان مصوبات استانی تلقی می‌شود و جنبه شهرستانی و جزیره‌ای نخواهد داشت.

الزام همه شهرستان‌ها به اجرای مصوبات استانی

وی افزود: هیچ مصوبه‌ای به صورت مستقل و صرفاً در سطح شهرستان تعریف نخواهد شد و همه شهرستان‌ها موظف و مکلف هستند در چارچوب تصمیمات استانی، برای پیشگیری و مقابله با حریق در عرصه‌های طبیعی همکاری کامل داشته باشند.

پازوکی تصریح کرد: انتظار ما این است که همه دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌ها با نگاه فرادستگاهی و استانی در میدان حضور داشته باشند و در اجرای مصوبات ستاد، نقش فعال و مؤثر ایفا کنند.

افزایش پوشش گیاهی؛ فرصت و تهدید همزمان

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به وضعیت بارندگی‌های سال جاری گفت: خوشبختانه میزان بارش‌ها در استان مطلوب بوده و همین موضوع باعث رشد قابل توجه پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی، جنگل‌ها و مراتع شده است.

وی ادامه داد: این وضعیت از یک سو یک فرصت ارزشمند برای تقویت منابع طبیعی و افزایش پوشش گیاهی محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر به دلیل افزایش حجم علوفه خشک و مواد قابل اشتعال، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش خطر آتش‌سوزی در فصل گرم سال باشد.

لرستان در شرایط حساس قرار دارد

پازوکی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد امنیتی و پدافندی مدیریت عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: ما در شرایطی قرار داریم که باید آن را شرایط حساس و ویژه تلقی کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: در برخی تحلیل‌ها، این موضوع مطرح بوده که آتش‌سوزی‌ها می‌تواند علاوه بر خسارت‌های زیست‌محیطی، در حوزه‌های شناسایی، رصد و مسائل پدافندی نیز آثار و پیامدهایی داشته باشد و از این منظر باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

افزایش ضرورت آمادگی دستگاه‌ها در برابر حریق

وی با تأکید بر لزوم آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی گفت: با توجه به شرایط امسال، ضرورت دارد همه دستگاه‌ها با حداکثر توان و ظرفیت در حوزه پیشگیری، پایش و مقابله با آتش‌سوزی‌ها وارد عمل شوند.

پازوکی خاطرنشان کرد: مدیریت بحران استان بر این موضوع تأکید دارد که هیچ‌گونه غفلت یا کم‌کاری در این حوزه پذیرفتنی نیست و تمامی ظرفیت‌های انسانی، تجهیزاتی و اجرایی باید در خدمت حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اجرای دقیق مصوبات ستاد پیشگیری از حریق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و آمادگی عملیاتی شهرستان‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی لرستان ایفا کند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، در ادامه با اشاره به ماهیت آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: همکاران ما در منابع طبیعی و محیط زیست به‌خوبی از این موضوع آگاه هستند که بخش عمده و تقریباً تمامی آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در استان دارای منشأ انسانی است.

آتش‌سوزی‌های لرستان کاملاً انسانی است

وی افزود: اگرچه در برخی موارد آمارها به ۹۹ درصد اشاره دارد، اما به اعتقاد بنده باید صریح‌تر گفت که ۱۰۰ درصد آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع استان لرستان ناشی از عوامل انسانی است؛ چرا که شرایط اقلیمی، آب‌وهوایی و کوهستانی استان به گونه‌ای نیست که آتش‌سوزی‌های طبیعی مانند رعد و برق نقش تعیین‌کننده‌ای در این حوادث داشته باشد.

پازوکی تصریح کرد: بر همین اساس، لازم است نگاه ما به موضوع حریق در استان کاملاً مبتنی بر تحلیل رفتار انسانی و مدیریت این عوامل باشد.

لزوم دسته‌بندی و تحلیل عوامل انسانی حریق

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی در مدیریت آتش‌سوزی‌ها گفت: باید تمامی عوامل انسانی مؤثر در ایجاد حریق در جنگل‌ها و مراتع شناسایی، دسته‌بندی و بر اساس میزان اثرگذاری رتبه‌بندی شوند.

وی ادامه داد: تنها در این صورت است که می‌توان برای هر گروه از عوامل، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند انجام داد و اقدامات پیشگیرانه مؤثر را در دستور کار قرار داد.

شناسایی و کنترل عوامل تولید زغال در جنگل‌ها

پازوکی با اشاره به یکی از عوامل مهم بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: موضوع تولید و برداشت زغال در جنگل‌ها از جمله مواردی است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: همکاران منابع طبیعی و محیط زیست به‌خوبی می‌دانند که این فعالیت در چه مناطق و محدوده‌هایی بیشتر انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از حریق‌ها نیز در همین نقاط به ثبت رسیده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: لازم است از هم‌اکنون نسبت به شناسایی افراد فعال در این حوزه که در سال‌های گذشته اقدام به تولید زغال در عرصه‌های جنگلی کرده‌اند اقدام شود و ضمن تذکر جدی، از آنان تعهد لازم اخذ گردد.

ضرورت اقدام پیشگیرانه و مستمر

پازوکی خاطرنشان کرد: رویکرد ما باید کاملاً پیشگیرانه باشد و دستگاه‌های مسئول نباید صرفاً به زمان وقوع حادثه محدود شوند، بلکه باید از هم‌اکنون نسبت به شناسایی عوامل خطر، کنترل رفتارهای پرخطر انسانی و کاهش زمینه‌های وقوع آتش‌سوزی اقدام کنند.

وی تأکید کرد: مدیریت بحران استان آمادگی کامل دارد تا در کنار دستگاه‌های اجرایی، با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میدانی، زمینه کاهش چشمگیر حریق در جنگل‌ها و مراتع لرستان را فراهم کند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش در کاهش آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: موضوع آموزش باید به‌صورت جدی در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری و دفاتر خدمات گردشگری مورد توجه قرار گیرد و این بخش‌ها باید نقش فعال‌تری در ارتقای آگاهی عمومی ایفا کنند.

لزوم ورود جدی دستگاه‌ها به موضوع آموزش

وی افزود: موضوع آموزش صرفاً محدود به یک دستگاه خاص مانند منابع طبیعی یا محیط زیست نیست، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه مسئولیت‌پذیر باشند و نقش خود را به‌درستی ایفا کنند.

پازوکی تصریح کرد: در حوزه مدیریت آتش‌سوزی‌ها، تمامی دستگاه‌ها به استناد قانون موظف و مکلف به همکاری در فرآیند پیشگیری، کنترل و اطفای حریق هستند و این موضوع یک وظیفه جمعی و فراگیر محسوب می‌شود.

اجرای مصوبات استانی برای همه دستگاه‌ها الزامی است

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تأکید مجدد بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد پیشگیری از حریق گفت: بارها تأکید شده است که تمامی مصوبات این ستاد در سطح استان لازم‌الاجرا بوده و هیچ دستگاهی نباید خود را خارج از این چارچوب بداند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت نسبت به اجرای مصوبات اقدام کرده و در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری، آموزش و اطفای حریق همکاری کامل داشته باشند.

برخورد قانونی با ترک فعل دستگاه‌ها

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم ضمانت اجرایی تصمیمات گفت: همان‌طور که بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها تأکید داریم، در صورت مشاهده هرگونه قصور، کوتاهی یا ترک فعل در انجام وظایف قانونی، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: هیچ‌گونه تعارفی در این زمینه وجود ندارد و برخورد با تخلفات احتمالی در حوزه مدیریت بحران و آتش‌سوزی‌ها به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

تأکید بر رویکرد دوگانه؛ همکاری و برخورد همزمان

مدیرکل مدیریت بحران لرستان در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت بحران استان مبتنی بر دو اصل اساسی همکاری حداکثری دستگاه‌ها و برخورد قانونی با متخلفان است.

وی تأکید کرد: همان‌طور که از همه دستگاه‌ها انتظار همراهی و مشارکت کامل داریم، در برابر هرگونه کم‌کاری نیز بر اساس قانون اقدام خواهد شد تا از بروز خسارات بیشتر در عرصه‌های طبیعی جلوگیری شود.

پازوکی، در ادامه با اشاره به ضرورت شناسایی عوامل پنهان و نقاط صعب‌العبور در بروز آتش‌سوزی اظهار داشت: در برخی مناطق کوهستانی و ارتفاعات که حتی دید و دسترسی مستقیم نیز محدود است، ممکن است فعالیت‌های غیرمجاز و مخفیانه‌ای صورت گیرد که زمینه‌ساز حریق در عرصه‌های طبیعی می‌شود.

شناسایی فعالیت‌های پرخطر در مناطق صعب‌العبور

وی افزود: در چنین مناطقی احتمال انجام فعالیت‌هایی مانند کشت‌های غیرمجاز، تخلفات محیطی یا حتی آتش زدن پسچر مزارع برای از بین بردن آثار فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد که همین موارد می‌تواند منجر به ایجاد آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و مراتع شود.

پازوکی تصریح کرد: به همین دلیل ضروری است دستگاه‌های متولی و همکار، با جدیت نسبت به شناسایی این نقاط و بررسی دقیق شرایط منطقه‌ای ورود پیدا کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.

لزوم اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه در مناطق بحرانی

مدیرکل مدیریت بحران لرستان ادامه داد: در صورتی که نیاز به اجرای اقدامات پیشگیرانه در این مناطق وجود داشته باشد، باید بدون هیچ‌گونه تأخیر و با حداکثر توان اجرایی اقدام شود تا از بروز حوادث گسترده جلوگیری شود.

وی افزود: دستگاه‌ها نباید در این حوزه منتظر وقوع حادثه بمانند، بلکه باید با نگاه پیشگیرانه و میدانی وارد عمل شوند و نقاط پرخطر را تحت کنترل قرار دهند.

الزام دستگاه‌ها به تأمین ماشین‌آلات برای ایجاد آتش‌بر

پازوکی با تأکید بر نقش حیاتی ایجاد آتش‌بر در مهار حریق گفت: در صورت نیاز، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ماشین‌آلات سنگین، راه‌سازی و تجهیزات عمرانی خود را در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دهند تا عملیات ایجاد آتش‌بر در مناطق بحرانی به‌سرعت انجام شود.

وی افزود: این همکاری بین‌بخشی باید به‌صورت کامل و بدون وقفه انجام گیرد تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از گسترش آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی جلوگیری کرد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، با تأکید بر نقش فرمانداران در هماهنگی بین‌بخشی اظهار داشت: از فرماندار خرم‌آباد به عنوان رئیس شورای تأمین و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و اعضای شورای تأمین، همه دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را برای همکاری در حوزه مدیریت بحران موظف و پای کار کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت کامل شهرستان‌ها در مدیریت بحران

وی افزود: در شرایط فعلی، صرفاً اتکا به منابع دولتی برای مقابله با بحران‌ها کافی نیست و باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در سطح شهرستان‌ها استفاده شود تا امکان پیشگیری و مقابله مؤثر با حوادث به‌ویژه آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع فراهم شود.

پازوکی تصریح کرد: بخش خصوصی، نهادهای عمومی، گروه‌های داوطلب و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش بسیار مهمی در کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها داشته باشند و باید به‌صورت ساختاریافته در این فرآیند مشارکت داده شوند.

الزام قانونی بخش خصوصی به همکاری در زمان بحران

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور گفت: بر اساس این قانون، در زمان وقوع بحران، اگر فرماندار به عنوان متولی مدیریت بحران شهرستان درخواست همکاری از بخش خصوصی داشته باشد، این همکاری اختیاری نیست بلکه یک تکلیف قانونی محسوب می‌شود.

وی افزود: در چنین شرایطی بخش خصوصی موظف است در عملیات مدیریت بحران مشارکت کند و در مقابل، هزینه‌ها، خدمات و دستمزدهای مربوط به فعالیت‌های انجام‌شده نیز از طریق سازوکارهای مدیریت بحران جبران خواهد شد.

استفاده از ظرفیت NGOها و گروه‌های مردمی در پیشگیری از حریق

پازوکی ادامه داد: ضروری است در مصوبات شهرستانی و استانی، به‌طور صریح بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های حامی محیط زیست، فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردمی تأکید شود.

وی افزود: این گروه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در آموزش، اطلاع‌رسانی، پایش عرصه‌های طبیعی و حتی کمک در عملیات پیشگیری از حریق داشته باشند و حضور آنان می‌تواند به کاهش قابل توجه خطر آتش‌سوزی‌ها منجر شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان، در ادامه با اشاره به وضعیت پوشش گیاهی و شرایط عرصه‌های طبیعی اظهار داشت: هر فردی که در این فصل به طبیعت استان مراجعه کرده باشد، به‌وضوح شاهد رشد چشمگیر گیاهان در مراتع و جنگل‌ها بوده است؛ موضوعی که در کنار مزایای زیست‌محیطی، در صورت بروز آتش‌سوزی می‌تواند عملیات اطفا را بسیار دشوار و طاقت‌فرسا کند.

شرایط سخت اطفای حریق در سال جاری

به دلیل تراکم بالای پوشش گیاهی، در صورت وقوع آتش‌سوزی، مهار آن به‌مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود

وی افزود: به دلیل تراکم بالای پوشش گیاهی، در صورت وقوع آتش‌سوزی، مهار آن به‌مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اقدام سریع و هماهنگ است.

پازوکی تصریح کرد: به همین دلیل، امسال باید حدود ۹۹ درصد تمرکز و ظرفیت استان بر موضوع پیشگیری از وقوع حریق قرار گیرد و بخش عملیات اطفای حریق در اولویت بعدی قرار داشته باشد.

الزام همه دستگاه‌ها به مشارکت در عملیات پیشگیری و اطفا

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با تأکید بر نقش همه دستگاه‌ها در این حوزه گفت: تمامی ادارات عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران، همچنین بخش خصوصی و مجموعه‌های خصولتی که به نحوی با دولت همکاری دارند، موظف هستند بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص در این فرآیند مشارکت کنند.

وی افزود: این مشارکت تنها محدود به تأمین تجهیزات نیست، بلکه شامل تأمین خودرو، امکانات، ماشین‌آلات و نیروی انسانی نیز می‌شود.

استفاده از ظرفیت نیروی انسانی دستگاه‌ها در عملیات اطفای حریق

پازوکی ادامه داد: در سال جاری علاوه بر تجهیزات، از ظرفیت نیروی انسانی دستگاه‌ها نیز در عملیات اطفای حریق استفاده خواهد شد و انتظار داریم همه دستگاه‌ها نیروهای خود را در این حوزه به‌کارگیری کنند.

وی تأکید کرد: ضروری است نیروهای اعزامی پیش از ورود به عملیات، آموزش‌های اولیه لازم را از سوی منابع طبیعی و محیط زیست دریافت کنند تا در زمان انجام مأموریت دچار آسیب یا خطر نشوند.

تجهیز نیروها و مشارکت در تأمین اعتبارات پیشگیرانه

مدیرکل مدیریت بحران لرستان افزود: در صورت نیاز، تجهیزات اولیه نیز باید برای نیروهای اعزامی تأمین شود تا هم ایمنی آنان حفظ شود و هم کارایی عملیات افزایش یابد.

وی تصریح کرد: انتظار داریم دستگاه‌ها بخشی از اعتبارات خود را نیز به سمت اقدامات پیشگیرانه و تقویت توان اطفای حریق سوق دهند تا بتوان با آمادگی کامل با حوادث احتمالی مواجه شد.

پازوکی، در ادامه با اشاره به موضوع راه‌آهن و نقش آن در برخی حریق‌های سنوات گذشته اظهار داشت: این موضوع در جلسات پیشین نیز با حضور مدیرکل راه‌آهن استان و اعضای شورای راه و شهرسازی مطرح و بر ضرورت پیشگیری از وقوع حریق در حریم خطوط ریلی تأکید شده است.

تأکید بر توقف استفاده از واگن‌های جرقه‌زن

وی افزود: در همان جلسات، مدیرکل راه‌آهن استان نیز قول داده‌اند که تا پایان فصل تابستان از واگن‌ها و لوکوموتیوهایی که احتمال ایجاد جرقه دارند استفاده نشود و این موضوع باید به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

مدیرکل راه‌آهن استان نیز قول داده‌اند که تا پایان فصل تابستان از واگن‌ها و لوکوموتیوهایی که احتمال ایجاد جرقه دارند استفاده نشود

پازوکی تصریح کرد: لازم است این موضوع مجدداً به صورت رسمی به مجموعه راه‌آهن ابلاغ و تأکید شود و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا کوتاهی، موضوع از طریق دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

ضرورت برخورد قانونی با ترک فعل احتمالی

مدیرکل مدیریت بحران لرستان ادامه داد: هیچ‌گونه تعارفی در این زمینه وجود ندارد و دستگاه‌هایی که وظایف قانونی خود را در حوزه پیشگیری از حریق انجام ندهند، باید پاسخگو باشند و در صورت لزوم، روند قضایی برای بررسی ترک فعل آنها طی خواهد شد.

تخصیص فوری اعتبارات برای تجهیزات اطفای حریق

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تأمین اعتبارات گفت: هر ساله از محل اعتبارات مدیریت بحران، مبالغی برای تقویت توان اطفای حریق در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار می‌گیرد.

وی افزود: امسال انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با حساسیت و توجه بیشتری از همین ابتدای سال، به صورت تنخواه، اعتباری را در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دهد تا امکان تأمین تجهیزات اولیه مورد نیاز فراهم شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: این موضوع باید به‌عنوان یک مصوبه استانی ثبت و ابلاغ شود تا دستگاه‌های مرتبط بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های اطفای حریق اقدام کنند.

پازوکی، با اشاره به نقش کلیدی دهیاری‌ها در مدیریت بحران اظهار داشت: دهیاران باید مکلف شوند در سطح روستاها گروه‌های محلی اطفای حریق تشکیل دهند و از ظرفیت نیروهای بومی و روستایی در زمان بروز حادثه استفاده کنند.

الزام دهیاری‌ها به خرید و تأمین تجهیزات اطفای حریق

وی افزود: در مصوبات استانی تأکید شده است که دهیاری‌های درجه پنج و شش باید نسبت به خرید تجهیزات اطفای حریق از جمله دستگاه‌های دمنده اقدام کنند.

پازوکی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، هر دهیاری باید دست‌کم دو دستگاه دمنده تهیه کند که یکی در اختیار خود دهیاری باقی بماند و دیگری در اختیار دهیاری‌های مناطق همجوار و با درجه پایین‌تر قرار گیرد تا تمامی مناطق روستایی به این تجهیزات حیاتی مجهز شوند.

وی ادامه داد: استفاده از دمنده‌ها در عملیات اطفای حریق نقش بسیار مؤثری دارد و می‌تواند سرعت واکنش اولیه در مهار آتش‌سوزی را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

ضرورت تشکیل شبکه محلی اطفای حریق در روستاها

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تأکید کرد: تشکیل شبکه منسجم نیروهای محلی اطفای حریق در روستاها باید به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال شود تا در صورت وقوع حوادث، امکان واکنش سریع و مؤثر در کمترین زمان ممکن فراهم شود.

تأکید بر پاکسازی و ایمن‌سازی حریم جاده‌ها

پازوکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حریم جاده‌ها در بروز آتش‌سوزی گفت: پاکسازی حریم جاده‌ها باید به‌صورت جدی در دستور کار اداره کل راهداری قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از آتش‌سوزی‌ها در حاشیه جاده‌ها و در اثر بی‌احتیاطی رانندگان و انداختن ته‌سیگار یا مواد قابل اشتعال از خودروها آغاز می‌شود که در صورت وجود پوشش گیاهی خشک، به سرعت گسترش می‌یابد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: به همین دلیل ضروری است حاشیه جاده‌ها به‌طور مستمر پاکسازی شده و عملیات ایجاد آتش‌بر در این مناطق توسط راهداری اجرا شود.

پازوکی، در ادامه با اشاره به برخی نقاط حساس و مستعد آتش‌سوزی در مرکز استان اظهار داشت: دو مجموعه مهم در شهر خرم‌آباد شامل بام خرم‌آباد و پادگان ۰۷ از نقاطی هستند که به دلیل شرایط پوشش گیاهی و موقعیت جغرافیایی نیازمند اقدامات فوری پیشگیرانه هستند.

الزام شهرداری به اجرای فوری آتش‌بر در نقاط حساس

وی افزود: بر اساس مصوبات پیشین ستاد استانی و تأکید مجدد در جلسات اخیر، شهرداری خرم‌آباد موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ایجاد آتش‌بر در این دو نقطه اقدام کند.

پازوکی تصریح کرد: این اقدامات باید با نظارت مستقیم اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست انجام شود تا استانداردهای لازم در اجرای عملیات پیشگیرانه رعایت گردد.

شناسایی نقاط بحرانی در حاشیه شهری

مدیرکل مدیریت بحران لرستان ادامه داد: همچنین محدوده پشت فضای سبز مجاور صدا و سیما نیز از جمله نقاط حساس و مستعد حریق در سطح شهر خرم‌آباد محسوب می‌شود که هر ساله به دلیل همجواری با پمپ بنزین و فاصله از بافت اصلی مجموعه، شاهد وقوع آتش‌سوزی در آن هستیم.

وی افزود: لازم است برای این منطقه نیز اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی لازم در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

کاهش چشمگیر آتش‌سوزی‌ها نتیجه اقدامات پیشگیرانه است

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به تجربه سال گذشته اظهار داشت: اقداماتی که در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، از جمله استقرار دیده‌بان‌ها، اجرای گشت‌های خودرویی و برنامه‌های آموزشی، موجب کاهش قابل توجه آتش‌سوزی‌ها نسبت به سال‌های گذشته شد.

وی ادامه داد: این تجربه موفق نشان داد که اقدامات پیشگیرانه در صورت اجرای صحیح و هماهنگ می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در کاهش خسارات داشته باشد.

پازوکی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم با استمرار همکاری و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و جوامع محلی، در سال جاری نیز شاهد کاهش چشمگیر آتش‌سوزی‌ها نسبت به سال گذشته باشیم.