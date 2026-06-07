به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های فوری از سوی همیاران محیط زیست مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در حاشیه منطقه حفاظت‌شده باشگل، مأموران یگان حفاظت محیط زیست با سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی پس از اعزام به منطقه، بلافاصله عملیات مهار حریق را آغاز کردند و با تلاش به‌موقع نیروهای حاضر، شعله‌های آتش پیش از سرایت به عرصه‌های حفاظت‌شده و پوشش گیاهی منطقه به طور کامل مهار و خاموش شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به اهمیت اقدام سریع نیروهای عملیاتی تصریح کرد: در صورت تأخیر در مهار آتش، احتمال نفوذ حریق به بخش‌های حساس اکولوژیک منطقه وجود داشت که می‌توانست خسارات جبران‌ناپذیری برای زیستگاه‌های طبیعی و حیات وحش باشگل به همراه داشته باشد.

هاشمی خاطرنشان کرد: این حادثه بار دیگر اهمیت نظارت مستمر، آمادگی نیروهای یگان حفاظت و نقش مؤثر همیاران محیط زیست در پیشگیری از تهدیدات زیست‌محیطی را نشان داد.

وی ضمن قدردانی از همکاری همیاران محیط زیست و تلاش مأموران یگان حفاظت باشگل در مهار این آتش‌سوزی گفت: حفاظت از میراث طبیعی استان یک مسئولیت همگانی است و گزارش‌های مردمی و حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی نقش مهمی در صیانت از محیط زیست ایفا می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین در پایان از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تهدید زیست‌محیطی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به مراجع مسئول اطلاع دهند.