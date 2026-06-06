خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: با نزدیک شدن فصل گرم سال، نگرانی‌ها درباره افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع لرستان بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی تصمیم گیری در استان تبدیل شده است.

از نقش پررنگ خطاهای انسانی و بی‌احتیاطی‌های فردی گرفته تا ضعف در فرهنگ‌سازی، کمبود زیرساخت‌های پیشگیری و چالش‌های هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از مسائل در این زمینه محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، موضوع حریق دیگر صرفاً یک حادثه طبیعی یا مقطعی نیست، بلکه به مسئله‌ای مدیریتی، اجتماعی و حتی فرهنگی تبدیل شده است که دامنه آن از نهادهای دولتی تا جوامع محلی را دربر می‌گیرد.

در این میان آنچه این مشکل را پیچیده‌تر می‌کند، تداخل زیرساخت‌های انسانی با طبیعت است. نمونه آن، مسیر راه‌آهن سراسری در سپیددشت است؛ جایی که به گفته مسئولان، جرقه‌های ناشی از واگن‌های جرقه زن هر سال بخشی از پوشش گیاهی را دچار حریق می‌کند.

در همین چارچوب، نورالدین درمنان فرماندار مرکز لرستان در گفت‌وگو با مهر با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک مسئولیت عمومی است، گفت: منابع ملی همان‌گونه که از نام آن مشخص است، متعلق به همه مردم است و همه ما در حفظ و نگهداری آن سهم داریم.

وی ادامه داد: بنابراین در زمان وقوع آتش‌سوزی نیز همه باید خود را مسئول بدانند و در مهار و کنترل حریق مشارکت داشته باشند. اگر آتش‌سوزی گسترده‌ای در عرصه‌های طبیعی رخ دهد، نمی‌توان مسئولیت آن را صرفاً متوجه اداره منابع طبیعی، محیط زیست یا جهاد کشاورزی دانست.

درمنان تصریح کرد: گرچه این دستگاه‌ها متولی اصلی حفاظت از منابع طبیعی هستند و وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند، اما گستردگی عرصه‌های ملی و محدودیت امکانات ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه در کنار آنها قرار بگیرند.

لزوم بسیج همه ظرفیت‌ها برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به ضرورت همکاری بین‌بخشی در مدیریت بحران‌های طبیعی اظهار داشت: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع استفاده کنیم و این موضوع نباید محدود به یک شهرستان یا یک دستگاه اجرایی باشد.

وی افزود: حتی اگر حادثه‌ای در شهرستان‌های همجوار رخ دهد، همه باید برای کمک و پشتیبانی وارد میدان شوند؛ زیرا این عرصه‌ها منابع ملی هستند و حفاظت از آنها به سود همه مردم است.

درمنان تأکید کرد: نگاه ما به موضوع آتش‌سوزی باید فراتر از محدوده‌های جغرافیایی و تقسیمات اداری باشد و بر اساس منافع عمومی و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور شکل بگیرد.

مستندسازی تجربیات گذشته برای کاهش حریق‌ها

فرماندار خرم‌آباد یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی را استفاده از تجربیات سال‌های گذشته دانست و گفت: لازم است تمامی تجربیات، اقدامات و رخدادهای مرتبط با حریق‌های گذشته به صورت دقیق مستندسازی شود تا بتوان از آنها در برنامه‌ریزی‌های آینده بهره گرفت.

وی افزود: نقاط حادثه‌خیز و مناطق بحرانی باید به طور دقیق شناسایی و اولویت‌بندی شوند تا اقدامات پیشگیرانه در این مناطق با حساسیت بیشتری دنبال شود.

شناسایی عوامل وقوع آتش‌سوزی ضروری است

درمنان با اشاره به ضرورت ریشه‌یابی حریق‌ها اظهار داشت: باید عوامل و منشأ وقوع آتش‌سوزی‌ها را به صورت دقیق شناسایی کنیم؛ اینکه آیا آتش‌سوزی ناشی از خطای انسانی بوده، فعالیت افراد در زمینه تولید زغال موجب آن شده، شکارچیان در بروز حادثه نقش داشته‌اند یا بی‌احتیاطی رانندگان و مسافران عامل وقوع حریق بوده است.

وی ادامه داد: زمانی که علت‌های اصلی آتش‌سوزی‌ها مشخص شود، می‌توان متناسب با هر عامل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام داد و راهکارهای مؤثرتری برای پیشگیری از حوادث مشابه ارائه کرد.

ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع حریق

فرماندار خرم‌آباد بر ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در حوزه آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد و گفت: اگر اطلاعات مربوط به مناطق بحرانی، سوابق حریق، عوامل ایجادکننده آتش‌سوزی و اقدامات انجام‌شده به صورت منسجم و علمی جمع‌آوری شود، امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مدیریت بهتر این بحران فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برخورداری از یک بانک اطلاعاتی کامل و به‌روز می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه، کاهش خسارات و ارتقای سطح حفاظت از منابع طبیعی و عرصه‌های ملی ایفا کند.

ساماندهی نیروهای مردمی حلقه مفقوده مدیریت حریق است

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به نقش تعیین‌کننده جوامع محلی در مهار آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع، گفت: یکی از نقاط ضعف موجود در سال‌های گذشته این بوده که نتوانسته‌ایم ارتباط سازمان‌یافته و مؤثری با مردم برقرار کنیم؛ در حالی که مردم همواره در زمان وقوع بحران‌ها به صورت خودجوش برای کمک وارد میدان می‌شوند.

وی افزود: مشکل اصلی این نیست که مردم پای کار نیستند، بلکه مسئله این است که تاکنون نتوانسته‌ایم این ظرفیت ارزشمند مردمی را به خوبی ساماندهی و سازمان‌دهی کنیم.

درمنان ادامه داد: استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، دهیاران، شوراهای اسلامی و جوامع محلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقاط قوت ما در مدیریت و پیشگیری از حریق باشد.

لزوم ایجاد ارتباط مؤثر میان فرمانداری، بخشداری‌ها و جوامع محلی

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل در مناطق روستایی اظهار داشت: باید یک ارتباط منسجم و معنادار میان فرمانداری، بخشداری‌ها، دهیاران و جوامع محلی شکل بگیرد تا در مواقع بحرانی بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد.

وی افزود: لازم است در مناطق مستعد آتش‌سوزی، آمادگی کامل و صددرصدی وجود داشته باشد و همه عوامل محلی از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی سازماندهی شوند.

دیده‌بان‌ها نقش کلیدی در پیشگیری از حریق دارند

درمنان با اشاره به اهمیت رصد مستمر عرصه‌های طبیعی گفت: استفاده از دیده‌بانان در مناطق بحرانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و می‌تواند در شناسایی سریع کانون‌های حریق و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی نقش مؤثری ایفا کند.

وی همچنین از تلاش‌های مجموعه مدیریت بحران استان و اداره کل منابع طبیعی تقدیر کرد و افزود: منابع طبیعی با گستردگی مأموریت‌ها و وسعت عرصه‌های تحت مدیریت، نیازمند حمایت و تأمین امکانات متناسب با وظایف خود است و باید در این زمینه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

خرید متمرکز تجهیزات اطفای حریق برای مناطق روستایی

فرماندار خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مهار آتش‌سوزی‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط برخی دهیاری‌ها و محدودیت‌های موجود، لازم است سازوکار مناسبی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز در مناطق بحرانی پیش‌بینی شود.

وی افزود: بسیاری از روستاها به تنهایی امکان تأمین تجهیزات تخصصی اطفای حریق را ندارند و از سوی دیگر، ممکن است از نظر ضوابط و مقررات نیز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد.

درمنان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که امور روستایی و شوراهای استانداری با همکاری بخشداری‌ها، نیازسنجی دقیقی از مناطق مستعد آتش‌سوزی انجام دهند و تجهیزات مورد نیاز از محل اعتبارات دهیاری‌ها به صورت متمرکز خریداری شود.

تجهیزات باید در اختیار مناطق بحرانی قرار گیرد

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه مدیریت متمرکز تجهیزات می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: در بسیاری از موارد، انتقال تجهیزات از یک روستا به روستای دیگر با دشواری‌های مختلفی همراه است و همین موضوع می‌تواند روند اطفای حریق را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: اگر تجهیزات مورد نیاز به صورت متمرکز خریداری و در نقاط راهبردی مستقر شوند، در زمان وقوع حادثه می‌توان آنها را سریع‌تر در اختیار نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های عملیاتی قرار داد.

درمنان خاطرنشان کرد: فرمانداری خرم‌آباد آمادگی کامل دارد تا از طریق بخشداری‌ها، دهیاران و سایر دستگاه‌های مرتبط، همکاری و همراهی لازم را برای تأمین امکانات و افزایش آمادگی مناطق مستعد حریق به عمل آورد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل برای حفاظت از منابع طبیعی استفاده کرد.

ضرورت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مدیریت بحران و مهار حریق

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر لزوم ایجاد نظام ارزیابی دقیق برای دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت بحران و مقابله با آتش‌سوزی‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی مستمر و سالانه عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی در زمینه همکاری برای مهار حریق و مدیریت بحران است.

وی افزود: باید مشخص شود هر دستگاه متناسب با ظرفیت‌ها، امکانات و وظایف قانونی خود چه میزان در پیشگیری، کنترل و مهار آتش‌سوزی‌ها مشارکت داشته و تا چه اندازه به مسئولیت‌های خود عمل کرده است.

درمنان ادامه داد: این پرسش مطرح است که آیا تاکنون دستگاه‌های برتر در زمینه همکاری با مدیریت بحران و مهار آتش‌سوزی‌ها را شناسایی و معرفی کرده‌ایم؟ آیا از دستگاه‌هایی که عملکرد مطلوبی داشته‌اند تقدیر و تشویق شده و در مقابل، به دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند تذکر داده شده است؟

نباید میان دستگاه‌های فعال و کم‌کار تفاوتی وجود نداشته باشد

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه نبود نظام ارزیابی موجب کاهش انگیزه برای ایفای مسئولیت‌ها می‌شود، اظهار داشت: زمانی که میان دستگاهی که به وظایف خود به‌خوبی عمل می‌کند و دستگاهی که نقش مؤثری در مدیریت بحران ندارد هیچ تفاوتی قائل نشویم، طبیعی است که انگیزه لازم برای تلاش بیشتر نیز کاهش پیدا کند.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است برخی تصور کنند که حضور یا عدم حضور آنها تأثیر چندانی در نتیجه نخواهد داشت و مسئولیت را به دیگران واگذار کنند؛ در حالی که مدیریت بحران نیازمند مشارکت فعال همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول است.

همه دستگاه‌ها باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند

درمنان با تأکید بر لزوم تعریف دقیق مسئولیت‌ها برای دستگاه‌های اجرایی گفت: ضروری است وظایف هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص شود و در پایان هر دوره نیز میزان تحقق این وظایف مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: زمانی که مسئولیت‌ها به روشنی تعیین شود و نتایج عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت مستند مورد سنجش قرار گیرد، می‌توان تصویر دقیق‌تری از میزان همکاری و اثربخشی هر مجموعه در مدیریت بحران به دست آورد.

نتایج ارزیابی‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اثرگذار باشد

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به اهمیت ضمانت اجرایی ارزیابی‌ها اظهار داشت: ارزیابی زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج آن در فرآیندهای مدیریتی مورد توجه قرار گیرد و آثار عملی داشته باشد.

وی افزود: اگر عملکرد دستگاه‌ها و مدیران در حوزه مدیریت بحران و مهار حریق به‌صورت دقیق بررسی و نتایج آن ابلاغ شود و این ارزیابی‌ها در ارتقای مدیریتی، تشویق یا در صورت لزوم برخورد با کم‌کاری‌ها مؤثر باشد، قطعاً شاهد افزایش مسئولیت‌پذیری و مشارکت بیشتر دستگاه‌ها خواهیم بود.

درمنان در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار یک نظام ارزیابی دقیق و منظم می‌توان میزان آمادگی، همکاری و کارآمدی دستگاه‌های مختلف را به‌درستی سنجید و زمینه ارتقای عملکرد مجموعه مدیریت بحران و حفاظت از منابع طبیعی را فراهم کرد.

ضرورت برخورد جدی با عوامل انسانی ایجاد حریق

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به نقش عوامل انسانی در وقوع بخشی از آتش‌سوزی‌های عرصه‌های طبیعی گفت: سال‌هاست درباره پیامدهای آتش زدن بقایای گیاهی، پسچرها و کاه و کلش مزارع اطلاع‌رسانی می‌شود و بارها از طریق رسانه‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌های آموزشی نسبت به این موضوع هشدار داده‌ایم.

وی افزود: با وجود این اقدامات، همچنان شاهد وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد ناشی از سهل‌انگاری و رفتارهای نادرست هستیم که این موضوع قابل قبول نیست و نیازمند برخورد جدی‌تر و اقدامات بازدارنده مؤثر است.

درمنان تصریح کرد: صرف اطلاع‌رسانی و تکرار توصیه‌ها کافی نیست و در کنار فرهنگ‌سازی، باید با افرادی که با بی‌احتیاطی یا تخلف زمینه وقوع آتش‌سوزی را فراهم می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.

لزوم مدیریت اصولی فصل برداشت محصولات کشاورزی

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به حساسیت فصل برداشت محصولات کشاورزی اظهار داشت: هر ساله تأکید می‌شود که عملیات برداشت به موقع انجام شود و مدیریت بقایای مزارع و ساماندهی پس از برداشت با دقت صورت گیرد تا خطر بروز آتش‌سوزی کاهش یابد.

وی ادامه داد: در این زمینه وظایف مختلفی برای ستاد برداشت و دستگاه‌های مرتبط تعریف شده و هرچند موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد، اما لازم است همه دستگاه‌های مسئول با هماهنگی بیشتری در این حوزه عمل کنند.

درمنان افزود: هر جا که دستگاه‌های اجرایی برای انجام مأموریت‌های خود با مشکل یا مانعی مواجه باشند، موضوع را به فرمانداری اعلام کنند تا حمایت‌ها و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات انجام شود.

جهاد کشاورزی مسئولیت سنگینی در فصل برداشت دارد

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر نقش مهم جهاد کشاورزی در پیشگیری از آتش‌سوزی‌های ناشی از فعالیت‌های کشاورزی گفت: جهاد کشاورزی در این مقطع زمانی مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد و باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، زمینه کاهش حوادث احتمالی را فراهم کند.

وی در عین حال از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی تقدیر کرد و افزود: همکاران جهاد کشاورزی این روزها علاوه بر مسئولیت‌های مرتبط با بخش تولید، در حوزه‌های مختلف از جمله ستاد تنظیم بازار، نظارت بر بازار و مأموریت‌های بازرسی نیز به صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند.

درمنان خاطرنشان کرد: انصافاً مجموعه جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف تلاش‌های قابل توجهی انجام داده و جا دارد از زحمات این عزیزان قدردانی شود.

تقدیر از عملکردهای موفق و برخورد با کم‌کاری‌ها

فرماندار خرم‌آباد در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: در موضوعاتی که به منافع عمومی، مدیریت بحران و حفاظت از منابع طبیعی مربوط می‌شود، حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و این مسائل به طور مستمر مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی افزود: دستگاه‌ها و مدیرانی که وظایف خود را به درستی انجام دهند و عملکرد مطلوبی داشته باشند، قطعاً مورد تقدیر و حمایت قرار خواهند گرفت.

درمنان تصریح کرد: در مقابل، اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی کند، ابتدا تذکرات لازم به مسئولان مربوطه داده خواهد شد و در صورت تداوم کم‌کاری، برخوردهای قانونی و اداری لازم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: هدف از این رویکرد، ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و حفاظت هرچه بهتر از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است.

ظرفیت جوامع عشایری باید در مدیریت حریق به کار گرفته شود

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که تاکنون آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته، ظرفیت ارزشمند جامعه عشایری است.

وی افزود: عشایر به دلیل حضور مستمر در مراتع و مناطق طبیعی، آشنایی کامل با عرصه‌ها و دسترسی سریع به مناطق مختلف، می‌توانند نقش بسیار مؤثری در پیشگیری، شناسایی و حتی مهار اولیه آتش‌سوزی‌ها ایفا کنند.

درمنان تصریح کرد: ضروری است از ظرفیت جوامع عشایری در قالب برنامه‌ای منسجم و هدفمند استفاده شود و این قشر به عنوان یکی از بازوهای مهم حفاظت از منابع طبیعی در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

دستگاه‌های متخلف در همکاری با منابع طبیعی معرفی شوند

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به الزامات قانونی همکاری دستگاه‌ها در زمان وقوع حریق اظهار داشت: مطابق ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تمامی دستگاه‌ها موظف به همکاری با مجموعه منابع طبیعی در شرایط بحرانی هستند و عدم همکاری در این زمینه می‌تواند تخلف محسوب شود.

وی افزود: انتظار داریم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در مواردی که دستگاهی با وجود برخورداری از امکانات و ظرفیت‌های لازم، از همکاری و پشتیبانی در عملیات مقابله با حریق خودداری می‌کند، موضوع را به صورت رسمی گزارش و معرفی کند.

درمنان ادامه داد: فرمانداری و مجموعه مدیریت شهرستان از هرگونه اقدام قانونی برای الزام دستگاه‌ها به ایفای مسئولیت‌های خود حمایت خواهند کرد و در این زمینه همکاری کامل با منابع طبیعی خواهیم داشت.

هیچ دستگاهی نباید نسبت به وظایف خود بی‌تفاوت باشد

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به برخی چالش‌های موجود در حوزه پیشگیری از حریق گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند و نمی‌توان نسبت به انجام وظایف قانونی بی‌تفاوت بود.

در موضوع راه‌آهن، اگر دستگاه مسئول اگر در انجام تکالیف قانونی کوتاهی صورت گرفته باشد، این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد

وی با اشاره به موضوع راه‌آهن- استفاده از واگن‌ها و لوکوموتیوهایی جرقه‌زن- و نقش آن در برخی حریق‌های سنوات گذشته افزود: برای مثال در موضوع راه‌آهن، اگر دستگاه مسئول وظایف پیشگیرانه خود را به درستی انجام داده باشد، طبیعتاً پاسخ و مستندات لازم را خواهد داشت، اما اگر در انجام تکالیف قانونی کوتاهی صورت گرفته باشد، این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

درمنان تأکید کرد: در مواردی که ترک فعل یا قصور دستگاه‌ها منجر به بروز خسارت در عرصه‌های طبیعی شود، موضوع باید از مسیرهای قانونی پیگیری شده و مسئولان ذی‌ربط پاسخگوی عملکرد خود باشند.

شرایط امسال با سال‌های گذشته متفاوت است

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی‌ها در سال جاری خاطرنشان کرد: با توجه به بارندگی‌های مناسب، افزایش پوشش گیاهی و انباشت مواد قابل اشتعال در مراتع و جنگل‌ها، شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، دهیاری‌ها، جوامع محلی، عشایر و مجموعه‌های مسئول باید با آمادگی کامل در کنار منابع طبیعی قرار گیرند تا بتوان از بروز حوادث گسترده جلوگیری کرد.

درمنان تأکید کرد: هرچه میزان هماهنگی، آمادگی و مشارکت دستگاه‌ها و مردم بیشتر باشد، امکان حفاظت مؤثرتر از جنگل‌ها، مراتع و منابع ملی نیز افزایش خواهد یافت.

منابع ملی سرمایه مشترک همه مردم است

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و منابع ملی گفت: جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی متعلق به همه مردم هستند و این سرمایه ارزشمند از نسل‌های گذشته به ما رسیده است؛ بنابراین حفظ و حراست از آن یک مسئولیت همگانی محسوب می‌شود.

وی افزود: منابع ملی بخشی از دارایی‌های کشور و سرمایه مشترک همه شهروندان است و هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به حفظ این سرمایه‌ها بی‌تفاوت باشد.

درمنان ادامه داد: همان‌گونه که هر فرد نسبت به خانه، اموال و دارایی شخصی خود حساسیت دارد و در صورت بروز حادثه برای آن بی‌تفاوت نمی‌ماند، باید نسبت به جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های طبیعی نیز همین احساس مسئولیت وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: آسیب دیدن منابع طبیعی در واقع آسیب دیدن سرمایه‌ای است که متعلق به همه مردم است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت و همراهی عمومی خواهد بود.

هم‌افزایی دستگاه‌ها شرط موفقیت در مدیریت بحران است

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی و حفاظت از منابع طبیعی تنها در سایه همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: انتظار داریم تمامی مجموعه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در کنار منابع طبیعی قرار گیرند تا در شرایط بحرانی بتوان با سرعت و کارآمدی بیشتری عمل کرد.

بخشداران مسئول مستقیم مدیریت بحران در حوزه‌های خود هستند

درمنان در ادامه با اشاره به نقش محوری بخشداری‌ها در مدیریت بحران گفت: بخشداران به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی در بخش‌ها، مسئولیت مهمی در هماهنگی و مدیریت ظرفیت‌های موجود بر عهده دارند و باید با اقتدار و جدیت این مسئولیت را دنبال کنند.

وی افزود: بخشداران در واقع محور هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سطح بخش هستند و اختیارات لازم نیز برای مدیریت شرایط بحرانی در اختیار آنها قرار دارد.

فرماندار خرم‌آباد خاطرنشان کرد: در کنار اختیاراتی که به بخشداران داده می‌شود، انتظار پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نیز وجود دارد و باید از همه ظرفیت‌های موجود برای مدیریت مطلوب بحران‌ها استفاده شود.

همه امکانات دستگاه‌ها باید در خدمت مدیریت بحران باشد

درمنان با تأکید بر لزوم همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی در شرایط بحرانی اظهار داشت: قابل قبول نیست که در زمان وقوع بحران، بخشداری‌ها با عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مواجه شوند.

وی افزود: در شرایط اضطراری و هنگام وقوع حریق، تمامی امکانات، تجهیزات، ماشین‌آلات و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی باید در اختیار مدیریت بحران و عملیات مهار آتش‌سوزی قرار گیرد.

فرماندار خرم‌آباد تصریح کرد: هیچ دستگاهی نباید خود را خارج از چرخه مدیریت بحران بداند و همه مجموعه‌های اداری موظف هستند در چارچوب وظایف قانونی، همکاری کامل با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های متولی حفاظت از منابع طبیعی داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: با مشارکت مردم، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، حضور فعال جوامع محلی و مدیریت منسجم در سطوح مختلف، می‌توان از منابع طبیعی و سرمایه‌های ارزشمند ملی به بهترین شکل ممکن حفاظت کرد و از خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها کاست.