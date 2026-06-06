به گزارش خبرگزاری مهر، رامین امین‌زاده اظهار کرد: در محورهای الموت شرقی و غربی عملیات متعددی از جمله مخلوط‌ریزی، شانه‌سازی، تسطیح و قنوزنی به‌صورت مستمر انجام شده است.

وی افزود: در این مدت، با مصرف ۱۲۵ تن آسفالت سرد، ۶۵ تن آسفالت گرم و ۱۰ تن آسفالت کیسه‌ای، عملیات لکه‌گیری در نقاط مختلف محورهای مواصلاتی این منطقه اجرا شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای الموت با اشاره به اقدامات ایمن‌سازی مسیرها تصریح کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، ۷۴۰ متر نیوجرسی در نقاط حادثه‌خیز نصب شده و همچنین ۹۷ تابلو و علائم در محورهای الموت غربی و ۳۸ تابلو در محورهای الموت شرقی جانمایی شده است.

امین‌زاده ادامه داد: این اداره همچنین با هدف صیانت از حریم راه‌ها و جلوگیری از تجاوز به آن، نظارت مستمر بر ۱۴ معدن فعال در منطقه را در دستور کار دارد و گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر محورهای حوزه استحفاظی را پایش می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۵۸ راهدار به همراه ۴۴ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در این منطقه فعالیت دارند، گفت: در مجموع نزدیک به هزار کیلومتر از راه‌های حوزه شامل ۶۰۶ کیلومتر راه فرعی و روستایی در الموت غربی و ۳۲۱ کیلومتر در الموت شرقی تحت پوشش خدمات راهداری قرار دارد.

رئیس اداره راهداری الموت در پایان خاطرنشان کرد: در این حوزه پنج راهدارخانه فعال و چهار گردنه مهم قرار دارد که به‌صورت مستمر توسط هشت تیم عملیاتی مورد نگهداری و پایش قرار می‌گیرند تا تردد در این محورهای کوهستانی با ایمنی کامل انجام شود.