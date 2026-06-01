تعیین تکلیف ۷۸۰۰ متقاضی زمین جوانی جمعیت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: روند تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در خراسان جنوبی با جدیت دنبال می‌شود و تمامی افراد واجد شرایط از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی، زمین‌های واگذار شده در قالب قطعات ویلایی تأمین می‌شود و در مناطقی همچون شکراب، دستگرد و حاشیه شهر بیرجند اراضی مورد نیاز برای این منظور اختصاص یافته است.

هاشمی با بیان اینکه بیشترین حجم تقاضا مربوط به مرکز استان است، اظهار کرد: در بیشتر شهرهای خراسان جنوبی روند واگذاری زمین با مشکلات کمتری همراه بوده اما در بیرجند به دلیل تعداد بالای متقاضیان، تأمین زمین نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات زیرساختی بیشتری است.

وی از آماده‌سازی اراضی محمدشهر برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان خبر داد و گفت: در حال حاضر کمتر از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در نوبت دریافت زمین قرار دارند و تعیین تکلیف این افراد در سال جاری انجام خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی به صورت همزمان در حال فراهم کردن خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز در این اراضی هستند.

هاشمی با اشاره به فرآیندهای قانونی تأمین زمین در استان افزود: الحاق اراضی به محدوده شهرها، تغییر کاربری و استفاده از زمین‌های مازاد دستگاه‌ها از جمله اقداماتی است که برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت از دریافت زمین محروم نخواهند شد و اطلاعات مربوط به اراضی در نظر گرفته شده نیز در نخستین فرصت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.