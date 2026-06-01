۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

تعیین تکلیف ۷۸۰۰ متقاضی زمین جوانی جمعیت در خراسان جنوبی

بیرجند - استاندار خراسان جنوبی گفت: کمتر از هفت هزار و ۸۰۰ نفر در نوبت دریافت زمین قرار دارند که واگذاری اراضی به این افراد تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: روند تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در خراسان جنوبی با جدیت دنبال می‌شود و تمامی افراد واجد شرایط از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: تاکنون بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت واگذار شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی، زمین‌های واگذار شده در قالب قطعات ویلایی تأمین می‌شود و در مناطقی همچون شکراب، دستگرد و حاشیه شهر بیرجند اراضی مورد نیاز برای این منظور اختصاص یافته است.

هاشمی با بیان اینکه بیشترین حجم تقاضا مربوط به مرکز استان است، اظهار کرد: در بیشتر شهرهای خراسان جنوبی روند واگذاری زمین با مشکلات کمتری همراه بوده اما در بیرجند به دلیل تعداد بالای متقاضیان، تأمین زمین نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات زیرساختی بیشتری است.

وی از آماده‌سازی اراضی محمدشهر برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان خبر داد و گفت: در حال حاضر کمتر از ۷ هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان طرح جوانی جمعیت در نوبت دریافت زمین قرار دارند و تعیین تکلیف این افراد در سال جاری انجام خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی به صورت همزمان در حال فراهم کردن خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز در این اراضی هستند.

هاشمی با اشاره به فرآیندهای قانونی تأمین زمین در استان افزود: الحاق اراضی به محدوده شهرها، تغییر کاربری و استفاده از زمین‌های مازاد دستگاه‌ها از جمله اقداماتی است که برای تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: هیچ‌یک از متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت از دریافت زمین محروم نخواهند شد و اطلاعات مربوط به اراضی در نظر گرفته شده نیز در نخستین فرصت در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6846710

