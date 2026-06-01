کشف ۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در سرایان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نصرالله طاهری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: مأموران فرماندهی انتظامی بخش آیسک و پلیس آگاهی با همراهی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سرایان، یک دستگاه کامیون حامل محموله چوب جنگلی تاغ قاچاق را پیش از رسیدن به مقصد شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این خودرو دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق و فاقد مجوز حمل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان با بیان اینکه یک متهم در این رابطه دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است، گفت: برخورد با قاچاق منابع طبیعی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

طاهری بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.