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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۸

حکم قضایی برای انسداد ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در شیروان اجرا شد

حکم قضایی برای انسداد ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در شیروان اجرا شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از پر و مسلوب‌المنفعه شدن ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای بخش سرحد این شهرستان با حکم قضایی و در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی خبر داد.

گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس فرمانده انتظامی شیروان اظهار کرد: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب و با هدف حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای بخش سرحد شهرستان شیروان شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قانونی و حکم قضایی مسدود شد.

وی افزود: این اقدام با همکاری مدیریت منابع آب شهرستان و با پشتیبانی پلیس انجام شد و چاه‌های غیرمجاز پس از طی مراحل قانونی، پر و مسلوب‌المنفعه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آبی، تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها با همکاری دستگاه قضایی و مدیریت منابع آب به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا از افت سطح آب‌های زیرزمینی و بروز پدیده فرونشست زمین جلوگیری شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفر چاه غیرمجاز یا فعالیت‌های مشکوک در حوزه برداشت غیرقانونی آب، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۶ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6858374

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