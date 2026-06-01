توسعه استخرهای ماهیان سردآبی و خاویاری در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد انصاری در سخنانی از شناسایی نقاط جدید برای احداث مجتمع‌های بزرگ خاویاری و سردآبی و رایزنی با شرکت امور آب برای تسهیل در صدور مجوز اجاره بستر رودخانه‌ها خبر داد و اظهار داشت: این تصمیم باهدف رفع موانع قانونی و شتاب‌بخشی به حضور سرمایه‌گذاران در بخش شیلات استان اتخاذ شده است.

وی گفت: نظارت هدفمند بر پروژه‌های در حال ساخت و مطالعات دقیق پیش از اجرا، کلید اصلی توسعه سریع آبزی‌پروری در استان است. ما به دنبال آن هستیم تا با پایش مستمر عملکرد سرمایه‌گذاران، روند تکمیل پروژه‌ها را به حداقل زمان ممکن برسانیم.

معاون اداره کل شیلات لرستان با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین دستگاهی، افزود: برای توسعه مجتمع‌های جدید، هماهنگی‌های لازم با سازمان امور آب برای تعیین تکلیف و اخذ مجوزهای قانونی بستر رودخانه‌ها در حال انجام است تا متقاضیان بدون دغدغه حقوقی، فعالیت‌های تولیدی خود را آغاز کنند.