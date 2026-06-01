به گزارش خبرگزاری مهر، احسان درویشیان در حاشیه بازدید از پروژه احداث باند دوم اسلام‌آباد - پلدختر - بابازید پل سیمره حدفاصل طول کش - تنگ بره، از پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی این پروژه خبر داد و بر اهمیت استراتژیک آن در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه تأکید کرد.

وی گفت: پروژه مذکور به طول حدود چهار کیلومتر، یکی از طرح‌های اولویت‌دار این اداره کل است که باهدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات جاده‌ای و تسهیل در حمل‌ونقل بار و مسافر در سال ۱۴۰۴ کلید خورده است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت اجرایی این پروژه، افزود: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، این محور در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۶۰ درصد برخوردار است که شامل اجرای حدود ۱.۷ کیلومتر آسفالت به‌صورت لایه تو پکا و حدود یک کیلومتر اجرای یک‌لایه آسفالت بیندر است و مابقی پروژه در حال تهیه اجرای زیرسازی اساس و اجرای عملیات خاک‌برداری و همچنین اجرای آبرو است. بااین‌حال، پیشرفت ریالی پروژه حدود ۲۵ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده نیاز به تأمین به‌موقع اعتبارات برای شتاب‌بخشی بیشتر به جبهه‌های کاری است.

درویشیان مبلغ اولیه پیمان این پروژه را ۸۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تکمیل این پروژه، علاوه بر روان‌سازی ترافیک در محور حادثه‌خیز کوهدشت به رومشکان و پلدختر، نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه، بهبود مبادلات تجاری و کاهش هزینه‌های استهلاک وسایل نقلیه خواهد داشت.

وی همچنین به جنبه اشتغال‌زایی این طرح اشاره کرد و افزود: در حال حاضر روند اجرایی پروژه به‌صورت مستمر در حال انجام است و به طور میانگین ماهانه ۱۵ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های مختلف عملیات خاکی، ابنیه فنی و زیرسازی این پروژه مشغول به فعالیت هستند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان، تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با جدیت پیگیر رفع موانع موجود بر سر راه این پروژه است تا با تخصیص به‌موقع منابع، و همچنین تأمین قیر موردنیاز پروژه شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این محور استراتژیک باشیم.