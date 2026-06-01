به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری اظهار کرد: عملیات تکمیل رواق‌های بخش تجاری و دروازه اصلی مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی طی یک پروژه آغاز شده و در حال اجرا است.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها در پی جذب اعتبار ۱۴۱ میلیارد تومانی برای مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی آغاز شده و چندین پروژه دیگر نیز در مجموعه تعریف شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: تکمیل رواق‌ها، اجرای دیوار پشت موزه صنایع‌دستی، اجرای کاشی‌کاری سر در اصلی مجموعه، تکمیل مخزن موزه باستان‌شناسی، ساماندهی سایت تاریخی مجموعه و محوطه شهیدگاه از جمله مواردی است که اجرا می‌شود.

جباری با اشاره به تخصیص ۳۷ ملیارد تومان اعتبار به این اقدامات، ادامه داد: یک قرارداد به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان برای تکمیل رواق‌ها، مخزن موزه و بخشی از محوطه مجموعه منعقد شده و قرارداد دیگری نیز به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به پروژه تکمیل تزئینات به ویژه در سر در مجموعه اختصاص دارد و عملیات اجرایی آنها در حال حاضر آغاز شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این پروژه‌ها در ساماندهی مجموعه، تصریح کرد: بخش مهمی از اعتبارات جذب شده برای مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی به موضوع تملک پلاک‌های اطراف مجموعه با هدف بازگشایی محوطه اختصاص دارد که این مورد نیز در دست اقدام قرار دارد.