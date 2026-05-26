جباری: صیانت از ظرفیت گردشگری اردبیل در گرو ثبت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری صبح سه شنبه در نشست تخصصی پویش توسعه گردشگری روستایی با محوریت ثبت جهانی روستای موئیل که در محل پل معلق برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت توسعه گردشگری این استان در مقایسه با دیگر مناطق کشور مثالزدنی است وموئیل نگین توسعه گردشگری سبلان فرصتی بینظیر ایجاد کرده و آثار تاریخی و آداب و رسوم محلی بهعنوان محرک سفر عمل میکنند، اما ثبت جهانی نباید تنها یک شعار باشد بلکه زمانی ارزشمند خواهد بود که بهبود روستاها و رونق گردشگری را بهدنبال داشته باشد.
وی افزود: ظرفیت توسعه گردشگری استان اردبیل نسبت به سایر استانها واقعا مثالزدنی است و نگین توسعه گردشگری سبلان، فرصتی بیبدیل پیش روی ما قرار داده است. آثار تاریخی موجود و آداب و رسوم غنی منطقه نیز به عنوان یک محرک قوی برای سفر و جذب گردشگر عمل میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری اردبیل با تأکید بر اینکه بحث ثبت ملی یا جهانی نباید تنها یک حرف و شعار باشد، گفت: ثبت زمانی ارزشمند خواهد بود که همه دستگاهها در این مسیر کمک کنند تا توسعه متوازن محلی رقم بخورد. باید به گونهای عمل کنیم که ثبت آثار، بهبود شرایط روستایی را به دنبال داشته و زمینهساز رونق و توسعه گردشگری شود.
وی همچنین بر توجه به کاهش آسیبهای زیستمحیطی تأکید کرد و افزود: حفاظت از داراییهای طبیعی و فرهنگی، حفظ روستاها و اجرای طرحهای هادی با رویکردهای روستایی و بومی، از اولویتهای ما است.
مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری اردبیل با اشاره به اینکه روستای «موئیل» در فهرست ۸ روستای گردشگری کشور قرار دارد، افزود: تلاش همه دستگاهها و همچنین دهیاریها در این زمینه ضروری است.
جباری در پایان خاطرنشان کرد: ثبت جهانی زمانی مؤثر خواهد شد که گردشگری تجربهای با کیفیت را برای مسافران به ارمغان آورد؛ تجربهای که هم به نفع جامعه محلی باشد و هم از منابع طبیعی و فرهنگی منطقه صیانت کند.
