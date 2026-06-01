تسهیل واردات تجهیزات پزشکی نوین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با تأکید بر لزوم ساماندهی و تسریع ورود اقلام جدید و فوریتی در حوزه تجهیزات پزشکی، گفت: بررسی و ورود محصولات برای اولین بار در قالب فهرست تجهیزات پزشکی کشور اقدام خواهد شد تا موجبات ارتقاء سطح کمی و کیفی پروسه‌های درمانی فراهم گردد.

وی افزود: برای این منظور، محصولات و اقلام جدید که برای اولین بار و با توجه به نیاز مراکز درمانی درخواست ثبت دارند، باید ضمن ارائه مستندات مطابق با ضوابط، مطالعه ارزیابی فناوری سلامت را نیز جهت بررسی ارائه دهند.

علیزاده تصریح کرد: موارد این موضوع ضمن طرح و بررسی در کمیته فنی قانونی اداره کل، به‌ویژه مواردی که منجر به ارائه خدمات درمانی و بالینی جدید می‌گردد، به‌صورت خاص و با اولویت بررسی و با رویکرد ویژه حمایت می‌شوند.