به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتالیایی آنسا، ناظر رسانههای ایتالیا امروز (سهشنبه) در پارلمان این کشور گفت که فروش روزنامههای ایتالیایی در ۲۵ سال گذشته سقوط کرده و فروش آنها اکنون تنها یک دهم میزان فروش در آغاز قرن بیست و یکم است.
جیاکومو لاسورلا، رئیس AGCOM، در گزارش سالانه خود به پارلمان اظهار کرد: دردناکترین نکته در سیستم رسانهای مربوط به انتشار روزنامه است که در سال ۲۰۲۵ کاهش تیراژ چاپ به ۱.۲ میلیون نسخه در روز رسید که تقریباً یک دهم میزان فروش در آغاز قرن است.
وی افزود: این کاهش حتی در مقایسه با سال پیش هم قابل توجه و ۹.۳ درصد بوده است. درآمد شرکتهای انتشاراتی به شدت در حال کاهش است و کاهش ۷.۹درصدی را تجربه میکند. وی تاکید کرد که در چنین شرایطی بودجه عمومی که اکنون تقریباً ۱۰درصد از کل هزینه رسانههای چاپی را تشکیل میدهد، به یک سیستم پشتیبانی حیاتی بدل شده است.
لاسورلا همچنین درباره پلتفرمهای پخش اشاره کرد و گفت این پلتفرمها اکنون یک چهارم بازار تلویزیون را از آن خود کردهاند.
در گزارش وی آمده: سه اپراتور برتر هنوز ۶۷درصد بازار رسانه را در اختیار دارند که شامل Rai با ۲۶.۶٪، Comcast/Sky با ۲۲٪ و Fininvest/Mediaset با ۱۸.۵٪ میشود. با این حال این رسانههای داخلی باید با رشد پلتفرمهای جهانی مانند نتفلیکس، آمازون و دیزنی پلاس که به لطف محتوای برتر خود ۲۳.۳درصد از کل بازار را در اختیار دارند، رقابت کنند.
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