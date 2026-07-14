  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

بحران در بازار روزنامه‌های ایتالیا ضرورت حمایت دولتی را موجب شده است

بحران در بازار روزنامه‌های ایتالیا ضرورت حمایت دولتی را موجب شده است

نهاد نظارتی رسانه‌های ایتالیا می‌گوید روزنامه‌ها فروش سقوطی را تجربه کرده‌اند که سابقه نداشته و پلتفرم‌های پخش آنلاین هم بازار تلویزیون را هر روز بیشتر از آن خود می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتالیایی آنسا، ناظر رسانه‌های ایتالیا امروز (سه‌شنبه) در پارلمان این کشور گفت که فروش روزنامه‌های ایتالیایی در ۲۵ سال گذشته سقوط کرده و فروش آنها اکنون تنها یک دهم میزان فروش در آغاز قرن بیست و یکم است.

جیاکومو لاسورلا، رئیس AGCOM، در گزارش سالانه خود به پارلمان اظهار کرد: دردناک‌ترین نکته در سیستم رسانه‌ای مربوط به انتشار روزنامه است که در سال ۲۰۲۵ کاهش تیراژ چاپ به ۱.۲ میلیون نسخه در روز رسید که تقریباً یک دهم میزان فروش در آغاز قرن است.

وی افزود: این کاهش حتی در مقایسه با سال پیش هم قابل توجه و ۹.۳ درصد بوده است. درآمد شرکت‌های انتشاراتی به شدت در حال کاهش است و کاهش ۷.۹درصدی را تجربه می‌کند. وی تاکید کرد که در چنین شرایطی بودجه عمومی که اکنون تقریباً ۱۰درصد از کل هزینه رسانه‌های چاپی را تشکیل می‌دهد، به یک سیستم پشتیبانی حیاتی بدل شده است.

لاسورلا همچنین درباره پلتفرم‌های پخش اشاره کرد و گفت این پلتفرم‌ها اکنون یک چهارم بازار تلویزیون را از آن خود کرده‌اند.

در گزارش وی آمده: سه اپراتور برتر هنوز ۶۷درصد بازار رسانه را در اختیار دارند که شامل Rai با ۲۶.۶٪، Comcast/Sky با ۲۲٪ و Fininvest/Mediaset با ۱۸.۵٪ می‌شود. با این حال این رسانه‌های داخلی باید با رشد پلتفرم‌های جهانی مانند نتفلیکس، آمازون و دیزنی پلاس که به لطف محتوای برتر خود ۲۳.۳درصد از کل بازار را در اختیار دارند، رقابت کنند.

کد مطلب 6887807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها