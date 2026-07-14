به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا حسینیبروجنی پیش از ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: مرمت این کاروانسرا که در دهه ۸۰ آغاز شده بود به دلیل محدودیت اعتبارات متوقف شد اما از سال ۱۴۰۲ فازهای جدید مرمتی آن با هدف احیای حجرهها و آمادهسازی فضا برای بهرهبرداری فرهنگی و گردشگری آغاز شد.
وی افزود: عملیات مرمتی این مجموعه در سه فاز اجرایی در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ دنبال شده و اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.
معاون میراثفرهنگی خوزستان اظهار کرد: در صورت هماهنگی با معاونت صنایعدستی استان، راهاندازی بازارچه صنایعدستی بهعنوان نخستین گام بهرهبرداری از این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حسینیبروجنی بیان کرد: بهرهبرداری از کاروانسرای دهدز علاوه بر حفظ یک بنای ارزشمند تاریخی، میتواند به رونق گردشگری و صنایعدستی منطقه کمک کند.
به گفته وی، برخی از مورخان کاروانسرای دهدز را متعلق به دوره صفویه میدانند اما مستندات تاریخی این کاروانسرا را مربوط به دوران قاجار معرفی میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، کاروانسرای تاریخی دهدز در ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شماره ۲۵۹۷۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این بنای قاجاری در مرکز شهر دهدز و در خیابان شهید آبسته قرار دارد.
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