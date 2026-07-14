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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

راهبری فناورانه محور اجرای برنامه هفتم در توسعه حمل‌ونقل هوایی

راهبری فناورانه محور اجرای برنامه هفتم در توسعه حمل‌ونقل هوایی

رئیس کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل هوایی بر نقش راهبردی فناوری اطلاعات در توسعه صنعت هوانوردی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین نشست کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل هوایی با حضور فعالان و متخصصان حوزه هوا و فضا برگزار شد. این کارگروه در اجرای جزء (۲۵) ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف راهبری طرح‌های پیشران در حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل هوایی، ساخت هواپیما، توسعه کریدورهای ترانزیتی تشکیل شده و محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با حکم سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست آن را بر عهده دارد.

محسن حسنلو در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در حکمرانی نوین اظهار کرد: اجرای موفق برنامه‌های توسعه حمل‌ونقل هوایی کشور نیازمند رویکردی فناورانه، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال است.

وی با اشاره به تجربه فعالیت کارگروه‌های مشابه در سال‌های گذشته افزود: کارگروه‌های متعددی با موضوعات مختلف تشکیل شده بودند، اما به دلیل نبود همگرایی میان ذی‌نفعان، خروجی مؤثر و ماندگاری از آنها حاصل نشد. انتظار می‌رود این کارگروه با تکیه بر ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رویکردی فناورانه و مسئله‌محور، به نتایج عملیاتی و اثربخش دست یابد.

پیام؛ زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در ادامه با تشریح ظرفیت‌های این منطقه گفت: امروز بیش از ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه فناوری‌های پیشرفته در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر هستند و این مجموعه از یک فرودگاه صرف، به زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور تبدیل شده است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات کشور در این منطقه شکل گرفته و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه فراهم کرده است.

توسعه زیرساخت‌ها برای تبدیل پیام به هاب فناوری و لجستیک

حسنلو با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های منطقه پیام اظهار کرد: در ابتدای فعالیت با چالش‌هایی، به‌ویژه در تأمین برق واحدهای صنعتی، مواجه بودیم، اما با توسعه زیرساخت‌ها و حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش مهمی از این مشکلات برطرف شده و احداث شهرک نیروگاهی ۳۰۰ مگاواتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از توسعه زیرساخت‌های هوانوردی خبر داد و گفت: بازسازی باند فرودگاه، برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خطوط پروازی داخلی و خارجی و ایجاد پایانه گمرک تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، از جمله اقداماتی است که با هدف تبدیل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام به هاب فناوری و لجستیک کشور دنبال می‌شود.

لزوم ایجاد زنجیره ارزش صنعت هوایی و فضایی

رئیس کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حمل‌ونقل هوایی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک زیست‌بوم متمرکز برای صنایع هوایی و فضایی اظهار کرد: پراکندگی شرکت‌ها و نبود زیرساخت‌های تخصصی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است و ایجاد پارک فناوری تخصصی، کارخانه نوآوری و توسعه ابزارهای تأمین مالی، زمینه حمایت مؤثر از شرکت‌های فعال در این بخش را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نقش کارگروه‌های تخصصی در ارائه راهکارهای اجرایی، توسعه فناوری و حمایت از تولید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و امیدواریم با هم‌افزایی میان صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه حمل‌ونقل هوایی و رشد اقتصاد دانش‌بنیان کشور برداشته شود.

کد مطلب 6887876
مهتاب چابوک

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