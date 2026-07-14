به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین نشست کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حملونقل هوایی با حضور فعالان و متخصصان حوزه هوا و فضا برگزار شد. این کارگروه در اجرای جزء (۲۵) ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف راهبری طرحهای پیشران در حوزههایی همچون حملونقل هوایی، ساخت هواپیما، توسعه کریدورهای ترانزیتی تشکیل شده و محسن حسنلو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با حکم سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست آن را بر عهده دارد.
محسن حسنلو در این نشست با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوری اطلاعات در حکمرانی نوین اظهار کرد: اجرای موفق برنامههای توسعه حملونقل هوایی کشور نیازمند رویکردی فناورانه، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال است.
وی با اشاره به تجربه فعالیت کارگروههای مشابه در سالهای گذشته افزود: کارگروههای متعددی با موضوعات مختلف تشکیل شده بودند، اما به دلیل نبود همگرایی میان ذینفعان، خروجی مؤثر و ماندگاری از آنها حاصل نشد. انتظار میرود این کارگروه با تکیه بر ظرفیتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رویکردی فناورانه و مسئلهمحور، به نتایج عملیاتی و اثربخش دست یابد.
پیام؛ زیستبوم فناوری و نوآوری کشور
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام در ادامه با تشریح ظرفیتهای این منطقه گفت: امروز بیش از ۵۰۰ شرکت فعال در حوزه فناوریهای پیشرفته در منطقه ویژه اقتصادی پیام مستقر هستند و این مجموعه از یک فرودگاه صرف، به زیستبوم فناوری و نوآوری کشور تبدیل شده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ظرفیتهای فناوری اطلاعات کشور در این منطقه شکل گرفته و حضور شرکتهای دانشبنیان، بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای فناورانه و نوآورانه فراهم کرده است.
توسعه زیرساختها برای تبدیل پیام به هاب فناوری و لجستیک
حسنلو با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای منطقه پیام اظهار کرد: در ابتدای فعالیت با چالشهایی، بهویژه در تأمین برق واحدهای صنعتی، مواجه بودیم، اما با توسعه زیرساختها و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بخش مهمی از این مشکلات برطرف شده و احداث شهرک نیروگاهی ۳۰۰ مگاواتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از توسعه زیرساختهای هوانوردی خبر داد و گفت: بازسازی باند فرودگاه، برنامهریزی برای راهاندازی خطوط پروازی داخلی و خارجی و ایجاد پایانه گمرک تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، از جمله اقداماتی است که با هدف تبدیل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام به هاب فناوری و لجستیک کشور دنبال میشود.
لزوم ایجاد زنجیره ارزش صنعت هوایی و فضایی
رئیس کارگروه اجرای تکالیف برنامه هفتم در حوزه حملونقل هوایی با تأکید بر ضرورت ایجاد یک زیستبوم متمرکز برای صنایع هوایی و فضایی اظهار کرد: پراکندگی شرکتها و نبود زیرساختهای تخصصی از مهمترین چالشهای این حوزه است و ایجاد پارک فناوری تخصصی، کارخانه نوآوری و توسعه ابزارهای تأمین مالی، زمینه حمایت مؤثر از شرکتهای فعال در این بخش را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، نقش کارگروههای تخصصی در ارائه راهکارهای اجرایی، توسعه فناوری و حمایت از تولید بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و امیدواریم با همافزایی میان صنعت، دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان، گامهای مؤثری در مسیر توسعه حملونقل هوایی و رشد اقتصاد دانشبنیان کشور برداشته شود.
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