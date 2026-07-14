برگزاری مراسم معارفه حضور «لواندوفسکی» در شیکاگو فایر آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، رابرت لواندوفسکی کاپیتان تیم ملی فوتبال لهستان وارد شهر شیکاگو شد تا فصل تازه‌ای از دوران حرفه‌ای خود را آغاز کند. هواداران شیکاگو فایر اکنون در انتظار یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر این باشگاه هستند؛ رونمایی رسمی از ستاره‌ای که از او به عنوان بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ باشگاه یاد می‌شود.

این مهاجم ۳۷ ساله پیش از سفر به آمریکا، به سفارت ایالات متحده در ورشو مراجعه کرد و آخرین روزهای حضورش در لهستان را نیز به آماده‌سازی برای فصل جدید اختصاص داد. او در این مدت تمرینات خود را در مجموعه Legia Training Center انجام داد و بامداد سه‌شنبه از ورشو راهی شیکاگو شد.

لواندوفسکی قرار است به‌زودی در یک نشست خبری به صورت رسمی به عنوان بازیکن جدید شیکاگو فایر معرفی شود.

گرگ برهالتر سرمربی شیکاگو فایر، در یکی از نشست‌های خبری خود درباره جذب این ستاره لهستانی گفت: یکی از ویژگی‌هایی که بیش از هر چیز در روبرت توجه مرا جلب کرد، حرفه‌ای‌گری مطلق و عطش بالای او برای پیروزی است. او کاملاً روی موفقیت تیم تمرکز دارد و همیشه به این فکر می‌کند که چگونه می‌تواند به تیم کمک کند، بهترین عملکردش را ارائه دهد و گل بزند.

در روزهای آینده مشخص خواهد شد که آیا لواندوفسکی در فهرست شیکاگو فایر برای دیدار بعدی لیگ فوتبال آمریکا (MLS) قرار می‌گیرد یا خیر. باشگاه شیکاگو فایر نیز فروش بلیت دیدار برابر ونکوور وایت‌کپس را که ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر) در ورزشگاه سولجر فیلد برگزار می‌شود، با محوریت احتمال نخستین حضور لواندوفسکی در ترکیب تیم تبلیغ می‌کند.

شیکاگو فایر در نیم‌فصل نخست لیگ عملکرد قابل قبولی داشته و با ۲۶ امتیاز از ۱۴ مسابقه در رده سوم کنفرانس شرق لیگ MLS قرار دارد. تنها تیم‌های اینتر میامی و نشویل بالاتر از این تیم قرار گرفته‌اند.