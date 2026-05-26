به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی، مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای روزهای ۱۸ تا ۲۳ خرداد ماه در برزیل برگزار خواهد شد.

ترکیب تیم کشتی فرنگی:

مهدی کمالی (۵۵ کیلوگرم)، امیررضا ده‌بزرگی (۶۰ کیلوگرم)، رضا بهمنی (۶۳ کیلوگرم)، محمد کمالی (۶۷ کیلوگرم)، حجت رضایی (۷۲ کیلوگرم)، محمد ناقوسی (۷۷ کیلوگرم)، رضا آذرشب (۸۲ کیلوگرم)، محمدحسین معمار (۸۷ کیلوگرم)، شایان حبیب زارع (۹۷ کیلوگرم) و مرتضی الغوثی (۱۳۰ کیلوگرم).

ترکیب تیم کشتی آزاد:

مهدی ویسی (۵۷ کیلوگرم)، مهدی رحیمی (۶۱ کیلوگرم)، محمدرضا حسینی جلالوندی (۶۵ کیلوگرم)، محمد بخشی (۷۰ کیلوگرم)، مهدی عباس‌پور (۷۴ کیلوگرم)، عادل پنائیان (۷۹ کیلوگرم)، محمدحسین نوروزیان (۸۶ کیلوگرم)، محمدجواد صالحی (۹۲ کیلوگرم)، عرفان علیزاده (۹۷ کیلوگرم) و مرتضی جان محمدزاده (۱۲۵ کیلوگرم).

سیدحسین مرعشیان و کامران قدرتی به عنوان سرمربی و مربی تیم کشتی فرنگی، امین رشیدلمیر و فرید دژم‌خوی به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی کشتی آزاد و حسن محمودآبادی به عنوان سرپرست هدایت این دو تیم را برعهده خواهند داشت.

همچنین ترکیب تیم‌های کاراته دانشجویان دختر و پسر کشورمان در بخش کومیته و کاتا برای شرکت در این پیکارها مشخص شد.



ترکیب تیم ملی دختران در بخش کومیته: ستاره زارعی (۵۰- کیلوگرم)، فاطمه یوسفی دهنوی (۵۵- کیلوگرم)، بیتا ذوقیان درخش (۶۱- کیلوگرم)، فرنوش نورصبحی (۶۸- کیلوگرم) آتنا محبوب بشری (۶۸+ کیلوگرم).

ترکیب تیم ملی پسران در بخش کومیته: محمدرضا اسمعیلی خانی (۶۰- کیلوگرم)، حسین وفا (۶۷- کیلوگرم)، امیرعباس بیگ محمدلو (۷۵- کیلوگرم)، وهاب شاهمیر (۸۴-کیلوگرم) و محسن صفرنژاد ملائی رشتی (۸۴+کیلوگرم).

محمدمهدی شجاعی و ملیکا عزتی دو نماینده کشورمان در بخش کاتا خواهند بود.

منصور صاحب‌الزمانی به عنوان سرپرست و سرمربی، علیرضا کتیرایی و ندا بروشک به عنوان مربیان کومیته هدایت این تیم را برعهده خواهند داشت.