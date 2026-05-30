۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

نام کاروان اعزامی به مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه‌ای انتخاب شد

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی گفت: کاروان اعزامی به مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه ای به نام شهدای مدرسه میناب مزین گشت و میناب ۱۶۸ (Minab ۱۶۸) نام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه ای ۱۸ تا ۲۳ خرداد به میزبانی کشور برزیل برگزار می شود و کاروان ورزشی دانشجویان کشورمان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی (پسران) و کاراته کاتا و کومیته (دختران و پسران) به این رویداد اعزام خواهند شد.

رضا نوری رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی از انتخاب نام کاروان خبر داد و گفت: کاروان اعزامی به مسابقات جهانی ورزش‌های مبارزه ای به نام شهدای مدرسه میناب مزین گشت و میناب ۱۶۸ (Minab ۱۶۸) نام گرفت. همچنین شعار این کاروان دانش برای ساختن، نه برای جنگیدن خواهد بود.

