به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی؛ معارفه اعضای هیئت رئیسه جدید فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی امروز با حضور سعید حبیبا معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، رضا نوری رئیس فدراسیون و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم، احکام انتصاب اعضای جدید هیئت رئیسه ، مهرزاد حمیدی، رضا قراخانلو و مصطفی زارعی، توسط حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، به آنان اهدا شد.

همچنین، طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین هاشمی به عنوان بازرس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب شد.

در پایان این نشست، ضمن تقدیر از اعضای هیئت رئیسه پیشین جلسه هیئت رئیسه با بررسی دستور العمل پرداخت حق‌الزحمه کادر فنی و اجرایی جشنواره ها و مسابقات ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور و بررسی دستورالعمل‌حق التعلیم مربیان ورزشی و حق المشاوره متخصصین واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه های کشور برگزار شد که مفاد آن به تصویب اعضا رسید.