سازمان بازرسی، بیمارستان متخلف را در مشهد به پذیرش بیمه سلامت ملزم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدام غیرقانونی یکی از بیمارستانهای فوق تخصصی استان خراسان رضوی در لغو قرارداد با بیمه سلامت، با ورود و پیگیریهای سازمان بازرسی، مشکل مذکور مرتفع گردید و فرآیند پذیرش بیماران به روال عادی بازگشت؛ بنابراین گزارش، این بیمارستان از ابتدای دی ماه سال گذشته به بهانه مطالبات معوق از سازمان بیمه سلامت، به صورت یک طرفه، به لغو قرارداد خود با سازمان مذکور اقدام کرده بود که علاوه بر سرگردانی بیمه شدگان و بروز نارضایتی، پرداخت هزینههای درمانی برای بیماران دارای بیمه تکمیلی را نیز با چالش مواجه کرده بود؛ بهطوری که مراجعان ناچار به پرداخت کل هزینهها با نرخ آزاد و تعرفه بخش خصوصی بودند. نکته قابل توجه در این میان این بود که پرداخت بیمه سلامت به این بیمارستان نسبت به سایر بیمارستانهای خصوصی استان بیشتر بوده است.
میرمحمدی مشاور رسانهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیگیری رئیس منطقه ۲ و بازرس کل قضایی استان خراسان رضوی برای رفع این مشکل، اظهار کرد: مطابق ماده (۱۷) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و دستورالعملهای ذیل آن، کلیه بیمارستانها اعم از دولتی و خصوصی مکلف به پذیرش بیمه شدگان و انعقاد قرارداد با سازمانهای بیمه گر هستند. همچنین بر اساس جزء (۶) بند (الف) ماده (۶۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، تمام ارائهدهندگان خدمات سلامت در بخشهای دولتی، خصوصی و خیریه ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه درمانی میباشند.
سخنگوی سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، هشدار نظارتی از سوی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور خطاب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأکید شد که در صورت استنکاف بیمارستان از اجرای قانون، استفاده از اختیارات حاکمیتی وزارتخانه در حوزه «تمدید پروانهها» و «اعتباربخشی بیمارستانی» برای برخورد قانونی اجتنابناپذیر خواهد بود.
میرمحمدی در پایان اعلام کرد: در پی این هشدار و پیگیریهای مستمر، وزارت بهداشت با ارسال نامهای مکتوب به سازمان بازرسی، از رفع کامل مشکل خبر داد و بر این اساس، هماکنون کلیه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت طبق روال قانونی در بیمارستان مذکور پذیرش شده و خدمات درمانی را دریافت مینمایند
نظر شما