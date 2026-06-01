محمدی: تداوم تولید مرغ در فصل سرد نیازمند مدیریت مصرف انرژی است

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطع گاز واحدهای مرغداری از اول مهر ماه سال جاری بر ضرورت مدیریت مصرف برای تأمین مستمر گاز در فصل سرد، تاکید کرد و گفت: واحدهای مرغداری استان هرچه سریعتر هماهنگی خود را با شرکت گاز افزایش دهند و نسبت به بهینهسازی تجهیزات گرمایشی اقدام کنند.
محمدی با بیان اینکه تولیدکنندگان مرغ باید توجه داشته باشند در فصل سرد امسال نیاز به هماهنگی بیشتر با شرکت گاز برای تأمین انرژی وجود دارد، اظهار کرد: بهترین روش برای تأمین پایدار انرژی گاز برای این واحدهای تولیدی، حرکت به سمت بهسازی و بهینهسازی تجهیزات گرمایشی است.
وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته برخی واحدها با کمبود گاز مواجه میشدند که علت اصلی آن، فرسودگی تجهیزات و نبود برنامه مصرف بهینه بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تأکید کرد: لازم است آمادگیهای کافی برای عبور از زمستان ایجاد شود و مرغداران بدون اتلاف وقت، وضعیت سیستم گرمایشی واحدهای خود را بررسی کنند.
محمدی بر ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی بهویژه مرغداریها تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف و برنامهریزی دقیق میتواند از ایجاد ضررهای اقتصادی سنگین در این واحدها جلوگیری کند؛ چراکه هر ساعت قطعی گاز میتواند به تلفات سنگین در گلههای مرغ منجر شود.
وی همچنین از پیگیری جدی برای تأمین سوخت دوم (مایع) برای مرغداریها در مواقع اضطراری خبر داد و یادآور شد: این موضوع با هماهنگی شرکت پخش فرآوردههای نفتی و در چارچوب ضوابط دنبال میشود تا در صورت ضرورت، امکان عبور از شرایط بحرانی فراهم باشد.
محمدی توضیح داد: سوخت مایع به عنوان پشتیبان برای روزهایی پیشبینی شده که احتمال کاهش فشار گاز وجود دارد و مرغداران نباید تنها به گاز طبیعی اتکا کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حوزه انرژی در سطح کشور، ناترازی انرژی را یکی از چالشهای جدی خواند و اظهار کرد: این معضل نیازمند مدیریت مصرف و اجرای برنامههای بهینهسازی در بخشهای مختلف است و بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گاز کشور با توجه به جنگ صهیونی - امریکایی با محدودیتهایی مواجه شده است، افزود: این مسئله ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای عبور از دورههای اوج مصرف را چند برابر افزایش میدهد و همه بخشها باید همکاری کنند.
محمدی با یادآوری جایگاه راهبردی گیلان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: گیلان یکی از تأمینکنندگان مهم مرغ در کشور است و تداوم تولید در این بخش، بهویژه در فصل سرد سال، اهمیت ویژهای دارد؛ به طوری که هرگونه اختلال در تولید مرغ استان، میتواند بازار گوشت سفید را در سطح منطقه تحت تأثیر قرار دهد.
وی بر لزوم اصلاح فرایندها و ارتقای تجهیزات در واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: رعایت این مهم علاوه بر کاهش هزینههای جاری، پایداری تولید را نیز تضمین میکند و جلوی خسارتهای ناشی از سرمازدگی و قطعی انرژی را میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در پایان تصریح کرد: برای اجرای طرحهای بهینهسازی، مجموعهای از ابزارهای حمایتی شامل تسهیلات کمبهره، کمکهای بلاعوض و مدلهای پشتیبان پیشبینی شده است تا تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه و توان بیشتری وارد این مسیر شوند.
محمدی اضافه کرد: مرغداران میتوانند برای دریافت این حمایتها به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند و از مشاوره فنی رایگان نیز بهرهمند شوند.
