تولید گوشت مرغ در قزوین ۴۰ درصد فراتر از نیاز مصرفی استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غیاثوند با بیان اینکه میزان تولید گوشت مرغ در استان بیش از نیاز است، اظهار کرد: میزان تولید گوشت مرغ در استان قزوین ۴۰ درصد بیش از نیاز مصرفی استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: در اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۱۲۴ واحد پرورش مرغ گوشتی استان انجام شد که در نتیجه آن حدود ۶۵۰۰ تن گوشت مرغ تولید و روانه بازار مصرف شد.

وی افزود: بخشی از این تولید علاوه بر تأمین نیاز استان، به سایر استان‌های کشور ارسال شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به استمرار روند تولید در بخش طیور، تصریح کرد: این دستاورد حاصل تلاش تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان در راستای تأمین پایدار بازار و امنیت غذایی کشور است.

غیاثوند خاطرنشان کرد: استمرار تولید مازاد در بخش مرغ گوشتی نقش مهمی در تنظیم بازار و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی استان دارد.

