پروانه: ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در دشتی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح دوشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان دشتی اظهار کرد: تکمیل اطلاعات طرحها و اشتغال ایجادشده در سامانه رصد، زمینه تصمیمگیری دقیقتر و نظارت اثربخشتر بر اجرای برنامههای اشتغالزایی را فراهم میکند.
وی با اشاره به روند جذب اعتبارات حوزه اشتغال در دشتی بیان کرد: از محل تسهیلات ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (تبصره ۱۵)، سهم شهرستان ۳۲ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۳۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان آن جذب شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ادامه داد: این میزان جذب تسهیلات، به ایجاد اشتغال برای ۲۳۵ نفر منجر شده و درصد جذب نیز ۹۷ درصد گزارش شده است.
پروانه تاکید کرد: حمایت هدفمند از مشاغل خانگی و هدایت تسهیلات به سمت طرحهای دارای بازار و پایداری اشتغال، از اولویتهای ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر است.
