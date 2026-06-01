«چیلات» به عنوان دومین گذرگاه رسمی استان ایلام تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی در نشست بررسی زیرساخت‌های مرز چیلات، به موضوع نزدیکی اربعین ۱۴۰۵ و ضرورت آماده‌سازی هرچه بهتر مرزهای رسمی به تشریح کارهای صورت‌ گرفته برای فعال‌سازی مرز چیلات در تردد کالا و مسافر پرداخت و اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های دولت و موافقت طرف عراقی، این مرز به عنوان دومین گذرگاه رسمی استان ایلام تصویب شده است.

استاندار ایلام در این نشست با بیان این که کارهای زیرساختی گازرسانی، برق‌رسانی، آب‌رسانی و فیبر نوری تا نقطه صفر مرزی چیلات در حال انجام است، افزود: این پروژه‌ها طبق برنامه‌ریزی‌ها و زمان‌بندی تا پایان خرداد جاری به پایان می‌رسد.

وی یادآور شد: همچنین محوطه‌سازی به گستره یک‌هزار و ۸۰۰ متر برای استقرار ۱۲ دستگاه اجرایی نظیر گمرک، گذرنامه و پایانه حمل‌ونقل در حال انجام است و به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود.

کرمی با اعلام هماهنگی‌های لازم با استاندار میسان اضافه کرد: نشست‌های متعددی با طرف عراقی برگزار و چندین بازدید انجام شده است، مردم و مقام‌های این کشور اشتیاق بالایی برای راه‌اندازی مرز چیلات دارند و قرار است تا هفته آینده، کانکس‌ها و سازه‌های مورد نیاز خود را در نقطه صفر مرزی مستقر کنند.

کرمی با اشاره به استقبال بی‌نظیر زائران از مرز مهران در ایام عرفه، یادآور شد: ز ابتدای خرداد تاکنون حدود ۲۰۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده و در روز پیش از عرفه، رفت‌وآمد بیش از ۴۳ هزار زائر مدیریت شد که خوشبختانه با هماهنگی همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و ستاد اربعین استان زائران خدمات شایسته‌ای دریافت کردند.

وی با تبیین موقعیت ممتاز مرز چیلات، گفت: این مرز تنها ۲۴ کیلومتر با بزرگراه اصلی به بغداد فاصله دارد و می‌تواند یکی از بهترین دروازه‌های تجاری و زیارتی کشور باشد؛ ضمن آن که نقش مؤثری در کاهش ازدحام در مرز مهران و ایجاد امید و نشاط در مردم منطقه ایفا خواهد کرد.

استاندار ایلام با بیان این که دشمن به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است، توضیح داد: وظیفه داریم با مدیریت جهادی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، امیدآفرینی کنیم.

کرمی افزود: شهرستان دهلران با دارا بودن یک‌سوم گستره استان و برخورداری از منابع نفت و کشاورزی آینده‌ای درخشان دارد و تحقق طرح‌های مصوب رهبری شهید در این منطقه در دست اقدام است.