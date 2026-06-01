حجت الاسلام خمینی ۱۴خرداد امسال سخنرانی نمی کند/قرائت پیام رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی انصاری پیش از ظهر دوشنبه در نشست رسانه ای برنامه های ۱۴ خرداد سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) در حرم مطهر در جمع خبرنگاران گفت: قرار بر این شد که تحت هر شرایطی مراسم امام را کمرنگ نشود و این مراسم برگزار شود. با این حال، تفاوت مراسم امسال در این است که آداب و برنامههای رسمی، حضور شخصیتها، ملاقاتها و سخنرانیهایی که پیش از ۱۴ خرداد در حرم مطهر انجام میشد، متأسفانه به دلایل خاصی در دستور کار نیست.
وی افزود: روز ۱۴ خرداد نیز به همین ترتیب، دعوتهای ما شامل دعوتهای عمومی و جهانی بود و مهمانان زیادی از کشورهای خارجی و سفرای کشورها در مراسم حضور مییافتند، اما امسال طبیعتاً برنامه به همان سبک نخواهد بود. با توجه به اهمیتی که برای حضور و نقشآفرینی مردم در نظام قائل هستیم، مقرر شد مراسم را همچون مردمی که در شرایط بمباران و موشکباران در میدانها پای پرچم ایران و رهبری ایستادند، در حرم امام برگزار کنیم.
انصاری گفت: در سالهای گذشته حجت الاسلام سیدحسن خمینی نیز در مراسم ۱۴ خرداد سخنرانی می کرد و همه میدانیم که سخنان ایشان در تقویت نظام، حمایت از رهبری، تأکید بر وحدت و ترویج تعالیم اسلامی چقدر کارساز و به موقع است؛ اما امسال از این فیض نیز محروم هستیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: تصور من این است که جمعیت مردمی امسال افزون خواهد بود و آثار آن شور و هیجان انقلابی بیشتر به چشم خواهد آمد. به طور منظم، ساعت مشخصی را اعلام میکنیم؛ برنامه رسمی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با تلاوت قرآن کریم آغاز میشود و در ادامه پیام مقام معظم رهبری قرائت خواهد شد. احتمال دارد مردم در طول روز، با همان عشق و شوری که همواره با امام داشتند، برنامههای مفصلی را از صبح تا ظهر در روز ۱۴ خرداد داشته باشند.
وی با اشاره به همزمانی با عید غدیر خم اظهار داشت: تلاش کردیم برنامه روز ۱۴ خرداد کمی فشرده باشد تا برنامه جشن غدیر و همان معنایی که در تهران و شهرستانها برگزار میشود، سر جای خود قرار گیرد و مردم بتوانند شرکت کنند. دوستان ما با توجه به این مسئله اعلام کردهاند که امسال به آن معنا جشن و آدابی که در برخی موارد متداول است نخواهیم داشت،در حقیقت، موکبهای غدیر امسال، موکبهای بزرگداشت غدیر هستند و باید هم مراسم حرم و هم مراسم موکبهای غدیر، تلفیقی از برنامه میثاق با امام انقلاب، بیعت با رهبری و غدیر باشد.
مسئول ستاد بزرگداشت در پایان تصریح کرد: روز جمعه نیز انشاءالله نماز جمعه در حرم مطهر امام برگزار میشود.
