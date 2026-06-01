۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

کاهش ۶.۱۷ درصدی مصدومان نزاع در خوزستان طی سال ۱۴۰۴

اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان گفت: آمار مصدومان ناشی از نزاع در استان طی سال ۱۴۰۴ با کاهش ۶.۱۷ درصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خوزستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد مصدومان ناشی از نزاع در استان خوزستان ۲۰ هزار و ۵۲۸ نفر ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۴ هزار و ۴۵۶ نفر مرد و ۶ هزار و ۷۲ نفر زن بوده‌اند.

حسینی ادامه داد: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۷۷ نفر بوده که از این تعداد ۱۵ هزار و ۵۷۳ نفر مرد و ۶ هزار و ۳۰۴ نفر زن گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان تصریح کرد: بر اساس مقایسه آمارها، تعداد مصدومان ناشی از نزاع در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۶.۱۷ درصد کاهش داشته است.

