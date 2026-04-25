سلیم خانیآباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد این اداره کل اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۵ هزار و ۶۹۵ نفر جهت انجام معاینه و صدور گواهی به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردهاند.
وی با اشاره به ترکیب جنسیتی مراجعین افزود: از این تعداد، ۳۱ هزار و ۵۶۵ نفر مرد و ۱۴ هزار و ۱۳۰ نفر زن بودهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال ۱۴۰۳) که ۴۷ هزار و ۷۹۱ نفر (شامل ۳۲ هزار و ۹۳۶ مرد و ۱۴ هزار و ۸۵۵ زن) بوده است، روند کاهشی را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین مراجعین مربوط به ادعای نزاع و تصادفات بودهاند، به آمار مصدومان حوادث کار پرداخت و عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴ مصدومان حادثه کار ۹۸۷ مورد شامل ۲۶ زن و ۹۶۱ مرد بوده است.
خانیآباد ادامه داد: تعداد فوتیهای ناشی از حوادث کار در این مدت نیز ۴۸ نفر (۴۶ مرد و ۲ زن) به ثبت رسیده است. سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد؛ به طوری که در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۵ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند.
وی تصریح کرد: پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت و برقگرفتگی در رتبههای بعدی دلایل مرگ در حوادث کار استان قرار گرفته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آمار اجساد معاینهشده گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد اجساد معاینهشده در پزشکی قانونی استان دو هزار و ۶۰۲ مورد بوده است که از این تعداد، ۸۶۲ مورد مرگ طبیعی و مابقی مرگهای غیرطبیعی بوده است.
خانیآباد همچنین به آمار تلفات حوادث رانندگی اشاره کرد و افزود: آمار متوفیان ناشی از تصادفات جادهای در استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴، ۵۶۱ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (سال ۱۴۰۳) که ۵۶۶ نفر بوده، پنج نفر کاهش داشته است.
وی در پایان یادآور شد: از مجموع فوتیهای ناشی از تصادف در سال ۱۴۰۴، ۱۳۲ نفر مربوط به تصادفات درونشهری، ۳۸۶ نفر برونشهری و ۴۳ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
نظر شما