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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

مرگ ناشی از گازگرفتگی در خوزستان ۸۰ درصد رشد کرد

مرگ ناشی از گازگرفتگی در خوزستان ۸۰ درصد رشد کرد

اهواز - مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: آمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی در استان خوزستان در سال ۱۴۰۴ با ۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۷ نفر رسید.

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت شده در سال ۱۴۰۴، تعداد متوفیات ناشی از گازگرفتگی ناشی از مسمومیت با منواکسید کربن در استان خوزستان ۲۷ نفر بوده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹ نفر مرد و هشت نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان بیان کرد: این آمار در مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۵ نفر ثبت شده بود که از این تعداد ۹ نفر مرد و ۶ نفر زن بودند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، شمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی در استان خوزستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6848837

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