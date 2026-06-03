مرگ ناشی از گازگرفتگی در خوزستان ۸۰ درصد رشد کرد

سید فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت شده در سال ۱۴۰۴، تعداد متوفیات ناشی از گازگرفتگی ناشی از مسمومیت با منواکسید کربن در استان خوزستان ۲۷ نفر بوده است.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹ نفر مرد و هشت نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان بیان کرد: این آمار در مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۵ نفر ثبت شده بود که از این تعداد ۹ نفر مرد و ۶ نفر زن بودند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، شمار متوفیات ناشی از گازگرفتگی در استان خوزستان در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است.