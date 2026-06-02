به گزارش خبرنگار مهر، داوود نامور رئیس انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی با اشاره به حذف سهم ۲۰ درصدی سالن‌های دولتی تئاتر در حمایت از گروه‌هایی که در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ آثارشان را در این سالن‌ها به صحنه برده‌اند، گفت: این موضوع درباره نمایش‌هایی که در سالن‌های دولتی روی صحنه می‌روند و سهم ۲۰ درصدی را پرداخت نکنند، خوشحال‌کننده است. اینکه هنرمندان برای اجرای نمایش‌ در سالن‌های دولتی می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، بسیار خوب است اما در تماشاخانه‌های خصوصی چه باید کرد؟

وی تصریح کرد: پرسش من از مسئولانی که دغدغه کمک به تئاتر دارند این است که چه تفاوتی میان نمایش‌های به صحنه رفته در سالن‌های دولتی با نمایش‌هایی است که در تماشاخانه‌های خصوصی روی صحنه می‌روند؟ این سوال مطرح است که چرا کمک‌ها فقط به سالن‌های دولتی می‌شود؟ این تبعیض‌ها تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟

نامور متذکر شد: با توجه به تمام شرایط اقتصادی که همه به آن واقف هستیم، به تماشاخانه‌های خصوصی و هنرمندانی که روی صحنه نمایشی را اجرا می‌کنند، بی مهری می‌شود.

رئیس انجمن صنفی تماشاخانه‌های خصوصی یادآور شد: ما در سالن‌های خصوصی با هزینه‌های بسیاری مواجه هستیم و از طرفی نسبت به بخش دولتی بیشترین اجرای نمایش را داریم. نمایش‌های روی صحنه ما برای اجرا همان مسیری را می‌روند که سالن‌های دولتی طی می‌کنند. ما را در آمار و ارقام مجوزها و تماشاگر اعلام می‌کنند اما وقتی که می‌خواهند حمایت کنند، میان سالن‌های دولتی و تماشاخانه‌های خصوصی فرق می‌گذارند.

وی تأکید کرد: هر حمایتی از اجرای هنر خوب است اما باید برای همه باشد.

نامور اظهار کرد: اگر بحث مقایسه هم باشد، ۸۰ درصد نمایش‌ها در سالن‌های خصوصی اجرا می‌شوند. از منظر تنوع، کیفیت اجرا و بازدید نیز، سالن‌های خصوصی به مراتب بهتر عمل کرده‌اند. در مقابل هزینه بیشتری هم برای سر پا ماندن می‌پردازند.

وی در پایان تصریح کرد: مسئله این است که در گزارش‌ها، تماشاخانه‌های خصوصی را لحاظ می‌کنند و نتایج آن را در کارنامه می‌گذارند اما وقتی بودجه‌ای را می‌گیرند، معلوم نیست صرف چه بخشی می‌شود.