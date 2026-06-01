تصاحب ۹۰ درصدی بازار جدید کار توسط زنان

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، امروز دوشنبه، در مراسم رونمایی و افتتاح زنجیره فروشگاه های کارآفن که در سالن جلسات سازمان فنی و حرفهای استان البرز برگزار شد، گفت: با تأکید بر اینکه ایران برای رسیدن به قلههای پیشرفت نیازمند هر دو بال زنان و مردان است، از راهاندازی زنجیره فروشگاههای «کارآفن» به عنوان گامی در جهت تکمیل زیستبوم اشتغال و اتصال مشاغل خرد به بازارهای جهانی خبر داد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه زنان، تصریح کرد: ما سالهاست برنامههای متعدد توانمندسازی زنان را دنبال میکنیم، اما تا زمانی که صرفاً بر روی خود زنان متمرکز شویم و موانع موجود در زیستبوم را مرتفع نکنیم، رشد و شکوفایی مورد نظر محقق نخواهد شد و این امر میتواند به سرخوردگی آنان بینجامد.
وی رویکرد جدید دولت را تحول در کل این زیستبوم و تکمیل زنجیره ارزش از مرحله ایجاد اشتیاق کارآفرینانه تا رسیدن محصول به دست مشتری دانست و طرح «کارآفن» را بخش ابتدایی این تحول اکوسیستم خواند.
بهروزآذر با قدردانی از حمایتهای رئیس سازمان فنی و حرفهای خاطرنشان کرد: نزدیک به یک سال برای این طرح مطالعه شده تا همه بازیگران اصلی شناسایی شوند. از نقش رسانه و حمایتهای مالی گرفته تا ورود فروشگاههای زنجیرهای نظیر کفش ملی که میتوانند بخشی از اکوسیستم چرم را پوشش دهند، همگی در این طرح دیده شدهاند.
معاون امور زنان و خانواده با انتقاد از تأثیر تحریمهای ظالمانه بر معیشت مردم بهویژه زنان و کودکان، از برنامهریزی برای اتصال کسبوکارهای خانگی و مهارتبنیان به چرخه صادرات خبر داد.
وی تأکید کرد: ما به این دیوارها نمیایستیم و مسیرهایی را باز خواهیم کرد. محصولی که صادر میشود، صرفاً یک کالا نیست، بلکه یک سفیر فرهنگی است که طعم، رنگ و تمدن ایران را با خود به جهان میبرد.
بهروزآذر با بیان اینکه ۹۰ درصد بازار و ذینفعان این زیستبوم را زنان تشکیل میدهند، اجرای این طرح را در راستای تحقق اصل ۲۱ قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر رفع موانع شکوفایی زنان عنوان کرد.
وی تصریح کرد: باوری که ما داریم این است که پیشرفت ایران به بال زنان و بال مردان نیاز دارد؛ اینها همواره کنار هم بودهاند، چه در دفاع مقدس، چه در روزهای انقلاب و چه در رویدادهای اخیر. ما نمیتوانیم برای حل مسائل، همه فشار را تنها بر روی خود زنان بیاوریم.
تشکیل کارگروه تخصصی برای گروههای مختلف زنان
معاون رئیسجمهور با رد نگاه یکپارچه و یکسان به جامعه زنان، بر تفاوت نیازها، داستانها و ظرفیتهای رشد در گروههای مختلف تأکید کرد.
وی گفت: میان زنان سرپرست خانوار، مادران دارای فرزند معلول، زنان آسیبدیده، دختران فارغالتحصیل و زنان خانهدار، قصهها و نیازهای متفاوتی وجود دارد. تلاش ما شناسایی دقیق هر بخش و رفع موانع پیش روی آنان است.
بهروزآذر در پایان با ابراز امیدواری نسبت به همکاری تمامی وزرا از جمله وزرای اقتصاد و صنایع دستی برای پیشبرد این طرح، اظهار داشت: امیدواریم در پایان این چهار سال، شرایط بهتری را برای تمام ایرانیان رقم زده باشیم.
