۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

«به نام ایران» در نیاوران تمدید شد

نمایشگاه گروهی آثار تجسمی با عنوان «به نام ایران» تا روز چهارشنبه ۱۳ خرداد در فرهنگسرای نیاوران تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه گروهی «به نام ایران» که با هدف تقویت همدلی هنرمندان و حمایت از اقتصاد هنرهای تجسمی از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، در فرهنگسرای نیاوران دایر شده است، تا ۱۳ خرداد تمدید شد.

این نمایشگاه شامل ۸۰ اثر نقاشی، نقاشی‌خط، مجسمه از آثار هنرمندانی از جمله آیدین آغداشلو، محمد احصایی، صادق تبریزی، جعفر روحبخش، ناصر اویسی، کامبیز درم‌بخش، پرویز شاپور و ... با همکاری گالری‌های آرتیبیشن، ثالث، لیام، کارشیو، نیان و بُن‌آرت و کیوریتوری الهام دانش است.

نمایشگاه «به نام ایران»، تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.

