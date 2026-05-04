ادامه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، نمایشگاه «پیامبر مهر» در قالب بخش «انسجام ملی» هجدهمین جشنواره تجسمی فجر، روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت از ساعت ۱۵، در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه منتخب آثار هزار و پانصدمین سالگرد تولد رسول مهربانی است که تا ۲۱ اردیبهشت ادامه دارد.

در این رویداد هنری آثار ۸۵ هنرمند در رشته‌های مختلف تجسمی شامل نقاشی، نقاشی‌خط، خوشنویسی، طراحی، سفال، سرامیک، مجسمه و نگارگری به نمایش گذاشته شده‌ است.

نمایشگاه «پیامبر مهر» از ۱۵ تا ۲۱ اردیبهشت، روزهای هفته از ساعت ۱۰ و روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ در فرهنگسرای نیاوران میزبان علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی است.