۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

آیین تجلیل از ۴۰ واحد صنفی فعال زاهدانی در ایام جنگ رمضان

زاهدان- طی مراسمی از ۴۰ واحد صنفی فعال بازار زاهدان که در ایام جنگ رمضان با مردم و انقلاب اسلامی همکاری و همراهی داشتند، تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم تجلیل از ۴۰ واحد صنفی فعال بازار زاهدان که در ایام جنگ رمضان با مردم و انقلاب اسلامی همکاری و همراهی داشتند، با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

این آیین با حضور معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، قائم‌مقام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان زاهدان و منتخبی از بازاریان فعال زاهدانی برگزار شد.

️در این مراسم که به پاس قدردانی از نقش‌آفرینی اصناف و بازاریان در مقطع حساس جنگ رمضان ترتیب یافت، مسئولان حاضر از ایثار و همبستگی کسبه زاهدانی در همراهی با آرمان‌های انقلاب و حمایت از مردم تقدیر کردند.

️در پایان این آیین با اهدای لوح سپاس و هدایایی از ۴۰ واحد صنفی فعال که در ایام جنگ رمضان تجلیل شد.

