آیین تجلیل از ۴۰ واحد صنفی فعال زاهدانی در ایام جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه مراسم تجلیل از ۴۰ واحد صنفی فعال بازار زاهدان که در ایام جنگ رمضان با مردم و انقلاب اسلامی همکاری و همراهی داشتند، با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

این آیین با حضور معاون حقوق عامه دادستانی زاهدان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، قائم‌مقام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان زاهدان و منتخبی از بازاریان فعال زاهدانی برگزار شد.

️در این مراسم که به پاس قدردانی از نقش‌آفرینی اصناف و بازاریان در مقطع حساس جنگ رمضان ترتیب یافت، مسئولان حاضر از ایثار و همبستگی کسبه زاهدانی در همراهی با آرمان‌های انقلاب و حمایت از مردم تقدیر کردند.

️در پایان این آیین با اهدای لوح سپاس و هدایایی از ۴۰ واحد صنفی فعال که در ایام جنگ رمضان تجلیل شد.