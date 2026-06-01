  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

هشدار پلیس فتا نسبت به نصب برنامه‌های بانکی از منابع نامعتبر

هشدار پلیس فتا نسبت به نصب برنامه‌های بانکی از منابع نامعتبر

زاهدان- رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان با هشدار نسبت به افزایش سوءاستفاده مجرمان سایبری از طریق لینک‌ها و برنامه‌های جعلی بانکی، از شهروندان خواست مراقبت داشته باشند.

سرهنگ حسن کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانلود و نصب هرگونه برنامه بانکی از طریق لینک‌های ارسالی در شبکه‌های اجتماعی، پیامک‌ها یا منابع نامعتبر می‌تواند موجب هک شدن تلفن همراه و سرقت اطلاعات کاربران شود.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان افزود: حتی جست‌وجوی مستقیم نام همراه‌بانک‌ها در موتورهای جست‌وجو نیز ممکن است کاربران را با لینک‌های جعلی مواجه کند و زمینه دانلود نسخه‌های تقلبی را فراهم سازد.

وی تأکید کرد: شهروندان نرم‌افزارهای بانکی مورد نیاز خود را تنها از سایت رسمی بانک مربوطه دریافت و نصب کنند.

سرهنگ کیخا همچنین خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائمی مانند ارسال پیامک‌های ناخواسته، فعالیت‌های مشکوک یا احتمال آلودگی تلفن همراه، کاربران باید در اسرع وقت برنامه‌های مشکوک را از طریق بخش مدیریت برنامه‌ها حذف کنند.

وی یادآور شد: شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی یا گزارش موارد مشکوک می‌توانند با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 6846647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها