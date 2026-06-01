پزشکیان قهرمانی تیم کشتی آزاد نوجوانان در آسیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان در رقابت‌های آسیایی ویتنام اظهار کرد: از خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی همه جوانان ایران اسلامی را مسئلت دارم.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درخشش امیدآفرین نوجوانان کشورمان در رقابت‌های کشتی آزاد آسیا در ویتنام و کسب عنوان قهرمانی این مسابقات، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور افزود.

این موفقیت که در تداوم قهرمانی نوجوانان کشورمان در رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا رقم خورد، نشان داد نسل آینده‌ساز این سرزمین، برای افتخارآفرینی در عرصه‌های مختلف ورزشی و اعتلای نام ایران اسلامی همواره آمادگی و شایستگی دارند.

اینجانب ضمن تبریک این پیروزی به ملت بزرگ ایران، از همت بلند ورزشکاران عزیز، حمایت و همراهی خانواده‌های گرامی آنان و تلاش‌های مربیان و کادر فنی که با تعهد و امید، زمینه شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم را فراهم ساخته‌اند، قدردانی کرده و از خداوند متعال، توفیق روزافزون، سلامتی و سربلندی همه جوانان ایران اسلامی را مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران