به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در تماسی تلفنی با «سانائه تاکایچی« نخستوزیر ژاپن ضمن تأکید بر پایبندی ایران به راهکارهای دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل ، آمادگی تهران برای تسهیل تردد دریایی و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را مورد تأکید قرار داد و خواستار گسترش همکاریهای اقتصادی و فنی تهران و توکیو شد.
پزشکیان در گفتوگوی تلفنی با خانم سانائه تاکایچی نخستوزیر ژاپن، ضمن قدردانی از کمکهای دارویی و انساندوستانه دولت ژاپن به ایران، بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای حلوفصل مسائل و تنش ها در منطقه از مسیر گفتوگو و دیپلماسی تأکید کرد.
وی با اشاره به رویکرد مسئولانه ایران در تعاملات بینالمللی، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره دیپلماسی را مؤثرترین راهکار برای حل مسائل موجود دانسته است، اما متأسفانه برخی طرفها از جمله آمریکا با عدول از تعهدات خود و همچنین اقدامات بیثباتکننده رژیم صهیونیستی، روندهای دیپلماتیک را با چالش مواجه کردهاند.
ضرورت ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف نقض مکرر آتشبس در لبنان
پزشکیان همچنین با اشاره به تحولات منطقه، نقض مکرر آتشبس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایتهای سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگرانکننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگو، با تأکید بر اهمیت امنیت و آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای تسهیل عبور و مرور دریایی را دارد. مشکل اصلی ناشی از محدودیتها و موانعی است که از سوی آمریکا علیه کشتیرانی و تجارت ایران اعمال شده است.
پزشکیان با بیان اینکه تهران موضوع تردد کشتیهای مرتبط با ژاپن را با جدیت پیگیری خواهد کرد، خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد مسیر عبور کشتیهای ژاپنی بدون مشکل و با سهولت بیشتری فراهم شود.
وی همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هر اقدامی را که در توان داشته باشد برای عادیسازی روند تردد دریایی در تنگه هرمز و حفظ ثبات و امنیت این گذرگاه راهبردی انجام خواهد داد و امیدوار است با بازگشت شرایط عادی، زمینه بهرهگیری از توانمندیهای فنی و مهندسی ژاپن در پروژههای بازسازی و توسعه پالایشگاهها، بنادر و زیرساختهای اقتصادی آسیب دیده ایران بیش از پیش فراهم شود.
پزشکیان در ادامه خواستار مساعدت دولت ژاپن برای تسهیل بهرهبرداری از منابع مالی و داراییهای ایران در ژاپن بهمنظور تأمین کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو شد.
قدردانی تاکایچی از عبور موفق کشتیهای ژاپنی از تنگه هرمز
سانائه تاکایچی نخستوزیر ژاپن نیز در این گفتوگوی تلفنی با تأکید بر حمایت کشورش از راهکارهای دیپلماتیک، ابراز امیدواری کرد روابط تهران و توکیو در حوزههای مختلف بیش از پیش گسترش یابد.
نخست وزیر ژاپن همچنین با اشاره به رایزنیهای خود با آمریکایی ها، بر ضرورت تداوم مسیر دیپلماسی و گفتوگو برای کاهش تنشها و حل اختلافات تأکید کرد.
سانائه تاکایچی ضمن قدردانی از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت مسیرهای دریایی، از عبور موفق کشتیهای ژاپنی از تنگه هرمز قدردانی و ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود که تمامی کشتیها بتوانند با سرعت، امنیت و سهولت بیشتری از این مسیر راهبردی عبور کنند.
