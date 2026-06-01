بررسی حسابرسی مناطق شهرداری در جلسه شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارصدودوازدهمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت عادی در روز سه شنبه دوزادهم خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا در جلسه فوق طرح «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی» که یک فوریت آن در چهارصدودهمین جلسه رسمی شورا به تصویب رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کمیسیون‌های (برنامه و بودجه-عمران و حمل و نقل) قرائت خواهد شد.

به همین ترتیب گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص «حسابرسی مناطق ۳، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۲۲ شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۲» و قرائت گزارش کمیسیون اصلی برنامه و بودجه برای هر یک و همچنین اساسنامه دو شرکت «نوسازی عباس آباد» و «شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران» در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعیین تکلیف تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن نیز در دستور جلسه چهارصد و دوازدهم شورا خواهد بود.