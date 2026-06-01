به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در رابطه با تمهیدات ترافیکی سی و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) برگزار شد.
سردار ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با تشریح تمهیدات ترافیکی این مراسم اظهار کرد: مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه در حرم مطهر امام راحل برگزار میشود و با توجه به حضور زائران از هشت استان کشور، برنامهریزیهای ویژهای در حوزه ترافیک و پارکینگها انجام شده است.
وی با اشاره به تغییرات اعمالشده در جانمایی پارکینگها نسبت به سالهای گذشته گفت: پارکینگ شماره یک ویژه سپاه حضرت رسول(ص) در محدوده انبار نفت و ضلع جنوبی شهر آفتاب در نظر گرفته شده است. مسیر ورود و خروج این پارکینگ از طریق بزرگراه آزادگان، بزرگراه شهید هاشمی و پل انبار نفت انجام خواهد شد و خودروها از جاده انبار نفت به سمت پارکینگ هدایت میشوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پارکینگ شماره دو که به شرکت واحد اختصاص یافته، بدون تغییر نسبت به سالهای گذشته در ضلع شمالی حرم مطهر و شمال بلوار علامه عسگری واقع شده است. مسیر دسترسی به این پارکینگ از آزادراه قم، بلوار علامه عسگری، آزادگان غرب و شرق پیشبینی شده و تردد خودروها از مسیرهای تعیینشده مدیریت خواهد شد.
موسویپور درباره پارکینگ شماره سه نیز گفت: این پارکینگ مربوط به زائران استانهای شرق تهران از جمله ورامین، پاکدشت، قرچک و شهرری است که در شمال بلوار علامه عسگری قرار دارد. مسیر ورود این خودروها از آزادگان، بزرگراه شهید هاشمی و جاده انبار نفت خواهد بود و خودروها از مسیرهای مشخصشده وارد پارکینگ شده و پس از پایان مراسم نیز از همان مسیرها خارج میشوند.
وی تأکید کرد: پلیس راهور با اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی، تلاش خواهد کرد ضمن تسهیل تردد زائران، نظم و ایمنی عبور و مرور در محدوده حرم مطهر و معابر پیرامونی حفظ شود.
اعلام جزئیات پارکینگهای غرب تهران و استانهای معین
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در ادامه تشریح تمهیدات ترافیکی سیوهفتمین مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، جزئیات پارکینگهای اختصاصی استانها و مسیرهای تردد زائران را اعلام کرد.
وی گفت: پارکینگ مربوط به زائران غرب تهران از مسیر آزادگان قبل از سعیدی قابل دسترسی است و خودروها باید وارد کندرو شده و از ابتدای جاده مرتضیگرد به سمت ضلع جنوبی دانشگاه آزاد هدایت شوند. خروج خودروها نیز از همین مسیر انجام میشود و شهروندان میتوانند از طریق محدوده دانشگاه آزاد به بزرگراه خلیج فارس در مسیر شمال و جنوب دسترسی داشته باشند.
پارکینگ ویژه استانهای مرکزی، اصفهان و غرب استان تهران
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: پارکینگ شماره پنج به زائران استانهای مرکزی و اصفهان اختصاص یافته است. این خودروها از مسیر اتوبان قم ـ تهران، پل کهریزک و جاده اختصاصی نمایشگاه به سمت محل پارکینگ در شمال شرقی دانشگاه شاهد هدایت خواهند شد و مسیر بازگشت نیز از همین محور پیشبینی شده است.
وی درباره پارکینگ شماره شش نیز گفت: این پارکینگ ویژه شهرستانهای غرب استان تهران از جمله شهریار و رباطکریم است که در محدوده ضلع شمالی دانشگاه شاهد و ضلع غربی بلوار اولیا قرار دارد و دسترسی آن از مسیرهای اسلامشهر و جادههای تعیینشده انجام میشود.
مسیر بدون تغییر برای زائران استان سمنان
موسویپور با اشاره به پارکینگ شماره هفت اظهار کرد: محل و مسیر تردد زائران استان سمنان نسبت به سالهای گذشته تغییری نداشته است. زائران از محور امام رضا(ع)، جاده قدیم قم و درب گلدسته وارد بهشت زهرا(س) میشوند و در ضلع شمال شرقی میدان شهید گمنام استقرار خواهند یافت. مسیر بازگشت نیز از بلوار شهدا، بهشت زهرا(س)، جاده قدیم قم و محور امام رضا(ع) خواهد بود.
توصیه پلیس به شهروندان تهرانی برای استفاده از مسیرهای تعیینشده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به پیشبینی پارکینگ شماره هشت برای خودروهای شخصی شهروندان تهرانی گفت: امسال شهروندان تهرانی میتوانند از مسیر بزرگراه خلیج فارس به سمت جنوب حرکت کرده و از طریق بلوار علامه عسگری، درب ۱۳ آبان وارد بهشت زهرا(س) شوند و خودروهای خود را در پارکینگهای داخل مجموعه مستقر کنند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از شهروندان میتوانند از طریق محور شهید رجایی وارد محدوده شوند؛ بخشی از این ترددها از خیابان شهید فیروزی، بلوارهای داخلی و همچنین مسیر درب گلدسته انجام خواهد شد تا خودروها در قطعات قدیم و جدید بهشت زهرا(س) پارک کرده و از دربهای تعیینشده وارد حرم مطهر شوند.
تعیین مسیر ویژه برای کاروانهای خودرویی و موتوری
موسویپور تصریح کرد: برای کاروانهای خودرویی و موتوری نیز مسیرهای مشخصی تعیین شده است. این کاروانها از بزرگراه شهید هاشمی به سمت جنوب حرکت کرده و پس از دوربرگردانهای پیشبینیشده به پارکینگهای شمال شرقی متروی حرم مطهر هدایت میشوند. مسیر بازگشت نیز از همین محور و دوربرگردانهای طراحیشده انجام خواهد شد.
اعمال محدودیت تردد خودروهای سنگین در محورهای منتهی به حرم
وی در پایان از اجرای محدودیتهای ویژه برای خودروهای سنگین خبر داد و گفت: به دلیل حجم بالای تردد زائران، اتوبوسهای کاروانی و خودروهای شخصی، تردد خودروهای سنگین در محورهایی همچون آزادگان به جنوب، بزرگراه شهید هاشمی، محور شهید رجایی، بلوار علامه عسگری و برخی مسیرهای پیرامونی ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: محدودیتهای ترافیکی خودروهای سنگین از محدوده پل قاسمآباد، محور کهریزک، کمربندی دوم ورامین و محورهای مرتبط اعمال میشود تا تردد زائران با ایمنی و روانی بیشتری انجام شود.
تشریح محدودیتهای ترافیکی جدید در محور خلیج فارس و علامه عسگری
سردار موسویپور،در ادامه تشریح تمهیدات ترافیکی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، از اعمال تغییراتی در محدودیتهای تردد محورهای اصلی منتهی به حرم مطهر خبر داد.
وی گفت: در محدوده بزرگراه خلیج فارس و پل علامه عسگری تغییراتی نسبت به سالهای گذشته اعمال شده است. پیشتر ارتباط شمال به جنوب، شرق به غرب و مسیرهای متقابل در این محدوده بهطور کامل ممنوع بود، اما امسال بخشی از مسیرهای منتهی به بهشت زهرا(س) باز خواهد بود.
موسویپور افزود: ارتباط غربی همچنان ممنوع است، اما مسیرهای شمال به شرق و جنوب شرق به سمت بهشت زهرا(س) باز بوده و تردد در این محورها امکانپذیر خواهد بود. همچنین مسیرهای خلیج فارس شمال به غرب به سمت پارکینگهای تعیینشده ممنوع خواهد بود، اما برخی مسیرهای دسترسی به بهشت زهرا(س) باز میماند.
محدودیتهای ویژه در محور شهید رجایی و باقرشهر
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: در محور شهید رجایی همانند سال گذشته، تردد شمال به غرب و شرق به غرب ممنوع خواهد بود؛ مگر برای کاروانهای مربوط به شهرهای شرق استان تهران که مجوز عبور خواهند داشت.
وی افزود: محدودیت تردد خودروهای سنگین از ساعت ۲۴ روز چهارشنبه اعمال میشود و محدودیت خودروهای شخصی نیز از همان زمان آغاز خواهد شد؛ البته این محدودیتها در برخی مقاطع بهصورت مقطعی و متناسب با شرایط ترافیکی اجرا میشود.
به گفته موسویپور، در محدوده باقرشهر نیز مسیرهای جنوب به غرب و شمال به غرب ممنوع خواهد بود، اما مسیر تا پلهای بعدی باز است و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین از جمله صالحآباد و جاده قدیم قم برای ادامه مسیر به سمت شمال استفاده کنند.
احتمال اعمال محدودیت مقطعی در آزادگان و شهید هاشمی
وی با اشاره به شرایط تردد در آزادگان گفت: بر اساس شرایط ترافیکی، امکان اعمال محدودیتهای مقطعی در آزادگان پیشبینی شده است. مسیرهای شرق و غرب بهصورت کامل مسدود نیست، اما احتمال محدودیت برای خودروهای شخصی در محور شهید هاشمی به سمت جنوب، بین ساعات ۶ تا ۹ صبح روز پنجشنبه وجود دارد تا امکان تردد اتوبوسهای کاروانی و ناوگان شرکت واحد فراهم شود.
محدودیت تردد در خلیج فارس برای جابهجایی کاروانهای استانی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در محور جنوب به شمال خلیج فارس، محدودیتهایی از ساعت ۲۴ شب قبل از مراسم آغاز میشود و از پل واوان و پل کهریزک، بین ساعات ۶ تا ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۴ خرداد، محدودیتهای ویژهای برای تسهیل حرکت اتوبوسهای کاروانهای استانی از جمله قم، مرکزی و اصفهان اجرا خواهد شد.
وی گفت: خودروهای شخصی باید از کمربندی دوم ورامین و جاده قدیم قم استفاده کنند و اتوبوسهای کاروانی استانهای قم، اراک و اصفهان از طریق پل واوان و پل کهریزک به سمت پارکینگهای اختصاصی هدایت میشوند.
ممنوعیت توقف در محورهای اصلی از چهارشنبه شب
موسویپور با اشاره به ممنوعیت توقف در معابر پیرامونی مراسم تصریح کرد: توقف خودروها در بزرگراه خلیج فارس در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال، بلوار علامه عسگری از خلیج فارس تا جاده قدیم قم، بزرگراه شهید هاشمی، آزادگان تا میدان ساعت و تمامی مبادی ورودی و خروجی پارکینگها از ساعت ۲۴ چهارشنبه شب ممنوع خواهد بود.
انتشار اطلاعات ترافیکی و توصیه به استفاده از مترو و حملونقل عمومی
وی خاطرنشان کرد: تمامی محدودیتها، مسیرهای ورود و خروج و جزئیات پارکینگها در سایت مرکز جامع اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ بارگذاری خواهد شد تا شهروندان بتوانند پیش از حضور در مراسم از آخرین وضعیت ترافیکی مطلع شوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین استفاده از مترو و حملونقل عمومی را به شهروندان توصیه کرد و گفت: با توجه به دسترسی مناسب مترو حرم مطهر و ایستگاههای مرتبط با مراسم، شهروندان تا حد امکان از ناوگان عمومی استفاده کنند تا شاهد کاهش بار ترافیکی در معابر اطراف باشیم.
توصیههای ایمنی به موتورسواران و زائران پیاده
موسویپور در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی اظهار کرد: موتورسواران حتماً از کلاه ایمنی استفاده کرده، در مسیرهای مجاز و با سرعت مطمئنه حرکت کنند و به محدودیتها، ممنوعیتها و دستورات پلیس توجه داشته باشند.
وی همچنین از زائرانی که بهصورت پیاده در مسیر حضور دارند خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در حاشیه امن معابر حرکت کرده و از لباسهای روشن یا دارای علائم دید مناسب استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی و افزایش بار ترافیکی در بزرگراههایی مانند خلیج فارس و سایر محورهای پیرامونی جلوگیری شود.
همزمانی مراسم ارتحال امام(ره) و عید غدیر؛ مأموریت سنگین پلیس راهور
سردار ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به همزمانی مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و جشن عید سعید غدیر، گفت: امسال مراسم عید غدیر در شرایطی برگزار میشود که کشور در فقدان یکی از فرماندهان شهید خود قرار دارد؛ مراسمی که طی سالهای اخیر مورد تأکید جدی قرار داشته و اکنون در برخی کشورهای جهان نیز برگزار میشود.
وی افزود: تقارن مراسم عید غدیر با ۱۴ خرداد، مأموریت پلیس راهور را سنگینتر کرده است؛ چرا که نیروهای پلیس از صبح درگیر مدیریت ترافیک مراسم ارتحال حضرت امام(ره) هستند و همزمان باید تمهیدات لازم برای برگزاری جشن بزرگ عید غدیر در ساعات بعدازظهر را نیز اجرا کنند.
برگزاری جشن غدیر در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اظهار کرد: مراسم اصلی عید غدیر همانند سالهای گذشته در مسیر میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد و تغییر محسوسی نسبت به دورههای قبل ندارد.
وی گفت: برنامههای مراسم امسال از ساعت ۱۶ آغاز شده و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت، اما با توجه به حضور شهروندان و تداوم فعالیتهای فرهنگی، برخی برنامهها ممکن است تا ساعات بعد نیز ادامه پیدا کند.
موسویپور افزود: بخشی از محور انقلاب، آزادی و دماوند نیز برای برنامههای جانبی و فضاهای ویژه کودکان اختصاص پیدا میکند.
استقرار موکبها و آغاز محدودیتهای ترافیکی از صبح ۱۴ خرداد
وی ادامه داد: از ساعت ۷ صبح روز ۱۴ خرداد، موکبها و عوامل اجرایی در طول مسیر مستقر خواهند شد و اقدامات لازم برای آمادهسازی فضا و خدمترسانی به شهروندان انجام میشود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: بخشی از محدودیتها بهصورت مرحلهای مدیریت خواهد شد، اما محدودیت اصلی ترافیکی بهصورت کامل در محور انقلاب ـ آزادی اجرا میشود.
ممنوعیت تردد در محور انقلاب ـ آزادی و خیابانهای پیرامونی
موسویپور گفت: محدودیت صددرصدی تردد در طول محور انقلاب ـ آزادی، حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی، اعمال خواهد شد.
وی افزود: تمامی خیابانهای عمود بر محور انقلاب و آزادی در ضلع شمالی و جنوبی، در محدوده حلقه اول محدودیتهای ترافیکی قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، ممنوعیت توقف نیز از ساعت ۲۴ شب چهارشنبه آغاز میشود تا امکان پاکسازی مسیر، استقرار تجهیزات و برپایی موکبها فراهم شود.
اجرای حلقههای ترافیکی پیرامون مراسم
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: علاوه بر محور اصلی، حلقههای ترافیکی پیرامونی نیز برای مدیریت بهتر تردد شهروندان طراحی شده و محدودیتهای لازم در مسیرهای منتهی به میدان آزادی، میدان امام حسین(ع) و محورهای اطراف اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: جزئیات کامل مسیرهای جایگزین، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی از طریق اطلاعرسانی رسمی پلیس راهور تهران بزرگ در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
برخورد با تخلفات حادثهساز و احضار متخلفان به مراجع قضایی
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در بخش دیگری از سخنان خود به آمار برخورد با تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: در جریان اجرای طرحهای نظارتی و برخورد با تخلفات، تعداد ۲۱ هزار و ۷۸۴ مورد اعمال قانون و برخورد با تخلفات رانندگی انجام شده است.
وی افزود: در این مدت، ۶۴۳ هزار و ۶۹۰ مورد تخلف ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفته که بخش قابل توجهی از آن مربوط به تخلفات حادثهساز بوده است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: در همین راستا، شمار قابل توجهی از رانندگان متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی و دادسرا احضار شدهاند.
موسویپور تأکید کرد: پلیس راهور در برخورد با تخلفات رانندگی، بهویژه تخلفات پرخطر و رفتارهایی که ایمنی تردد شهروندان را تهدید میکند، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
تداوم روال تردد در محدوده طرحهای ترافیکی در روزهای تعطیل
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت طرحهای ترافیکی در ایام تعطیل، گفت: روال معمول پلیس در سالهای گذشته این بوده که در صورت قرار گرفتن تعطیلات متوالی، محدودیتهای تردد مطابق رویه سابق اجرا شود و در محدودههای مرکزی شهر نیز همان روند ادامه پیدا کند.
وی افزود: البته در برخی شرایط خاص، موضوعات بهصورت موردی بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.
وضعیت عوارض شهری و تردد خودروها
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره موضوع عوارض شهری و تردد خودروها اظهار کرد: در برخی شرایط خاص، از جمله مأموریتهای ضروری، برخی افراد ناچار به استفاده از خودروی شخصی برای تردد بودهاند.
وی با اشاره به موضوع عوارض شهری افزود: موضوع عوارض و برخی مسائل مرتبط با آن همچنان در حال بررسی است و تاکنون تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.
پلیس: رانندگی بدون گواهینامه برای هیچ فردی مجاز نیست
موسویپور درباره امکان رانندگی بانوان با موتورسیکلت گفت: پلیس مجری قانون است و در قوانین موجود، استفاده از هر وسیله نقلیه مستلزم داشتن گواهینامه متناسب با همان وسیله است.
وی افزود: هر فردی که قصد استفاده از هر نوع وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت، خودروهای سبک یا سنگین را دارد، باید گواهینامه مرتبط با همان وسیله نقلیه را داشته باشد.
اجرای پارک مورب و عمودی در معابر دارای ظرفیت
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره ساماندهی پارک حاشیهای در سطح شهر گفت: در برخی محورهای اطراف انقلاب و آزادی و همچنین معابری که عرض مناسب دارند، امکان اجرای پارک مورب یا عمودی وجود دارد.
وی افزود: در نقاطی که تنگی معبر مانع انسداد مسیر نمیشود، از جمله برخی معابر مانند محدوده شهید تیموری، صالحی و رینگ داخلی میدان آزادی، اجرای پارک عمودی و مورب در دستور کار قرار گرفته است.
موسویپور تصریح کرد: در معابری که امکان اجرای پارک مورب، عمودی یا حتی پارک موازی وجود ندارد، این شیوهها قابل اجرا نیست و موضوع نیازمند بررسیهای فنی و ترافیکی است.
آمادگی پلیس برای اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلتها
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره برنامه ساماندهی موتورسیکلتها گفت: پلیس راهور هم اقدامات سلبی و هم اقدامات ایجابی را برای ساماندهی این حوزه پیشبینی کرده است.
وی افزود: در این زمینه قرارگاهی تخصصی در تهران تشکیل شده که فرماندهی آن بر عهده فرمانده انتظامی تهران بزرگ است و دستگاههای متعددی در آن عضویت دارند.
به گفته موسویپور، پلیس راهور، سازمان صدا و سیما، مراجع قضایی، شرکتهای بیمه و دیگر دستگاههای مرتبط از اعضای اصلی این قرارگاه هستند و برنامههای اجرایی این حوزه تدوین شده است.
وی تأکید کرد: طرحهای مرتبط با ساماندهی موتورسیکلتها آماده اجراست و با فراهم شدن شرایط لازم، این برنامهها با مشارکت شهرداری تهران عملیاتی خواهد شد.
