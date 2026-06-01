جشن غدیر نماد مشارکت اجتماعی و فرهنگ خیرخواهی است

عبدالمجید رحمانی، مدیرعامل سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی عید غدیر خم و برگزاری راهپیمایی و جشن ۱۰ کیلومتری غدیر، اظهار کرد: در حال حاضر در مجموعه مهر و در قالب برنامه‌های مرتبط با عید غدیر مشغول فعالیت هستیم و در این خصوص درباره مشارکت اجتماعی و حضور مردم در این راهپیمایی صحبت می‌کنیم.

وی با تأکید بر جایگاه عید غدیر به عنوان اصلی‌ترین عید مسلمانان افزود: عید غدیر، عید ولایت امیرالمؤمنین (ع) است و جشن‌های ۱۰ کیلومتری غدیر نیز در همین راستا برگزار می‌شود. خوشبختانه این توفیق وجود داشته که هم سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران موکب داشته باشد و هم مجموعه تشکل‌های مردمی که با سازمان در تعامل هستند، در این مسیر حضور فعال داشته باشند.

رحمانی ادامه داد: این مجموعه‌ها همواره درخواست و تقاضا دارند که بتوانند از ظرفیت موکب‌های خود در خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند و در حال حاضر نیز طی حدود ۹۰ روز گذشته مشخص شده که همه این مجموعه‌ها پای کار هستند، در میدان حضور دارند و آمادگی کامل برای مشارکت دارند.

مدیرعامل سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در تمامی عرصه‌هایی که نیاز به خدمت‌رسانی وجود دارد، مجموعه‌های مردمی همواره تمایل، آمادگی و علاقه‌مندی خود را برای حضور اعلام می‌کنند. البته به دلیل محدودیت فضا، برای مثال در حالی که حدود یک تا دو هزار موکب امکان استقرار دارند، میزان تقاضا برای حضور به مراتب بیشتر از این تعداد است.

وی افزود: چه در سطح فردی، چه در سطح سازمانی و چه در میان مجموعه‌هایی که با آن‌ها ارتباط داریم، حتماً برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است تا مراسم غدیر و تجدید بیعت با شکوه بیشتری برگزار شود.

رحمانی با قدردانی از نقش رسانه‌ها در ترویج این فرهنگ اظهار داشت: خبرگزاری مهر نیز کار ارزشمندی را در این حوزه انجام داده و به دنبال انعکاس این فعالیت‌هاست. قطعاً هم مردم پای کار هستند و هم رسانه‌ها می‌توانند در ترویج کار خیر و توسعه مشارکت اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، ترویج فعالیت‌های خیرخواهانه است و در بسیاری از مواقع حتی نیازی نیست که کمک‌ها از طریق سازمان یا به مددجویان تحت پوشش صورت گیرد؛ بلکه مردم با نگاه خیرخواهانه خود، مشکلات افراد دیگر را برطرف می‌کنند که این اقدام، کاری بسیار بزرگ و ارزشمند است.