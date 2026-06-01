ضرورت پاسخگویی به نیازهای روز جوانان برای جلوگیری از شکاف نسلی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، نشست صمیمی سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت با علمای اهل سنت، یکشنبه‌شب در مکه مکرمه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌ فقیه، در نشست با علمای اهل سنت، با اشاره به ضرورت ارتباط با جوانان اظهار داشت: اگر نتوانیم پاسخگوی نیازهای نسل جوان و جامعه باشیم ، شکاف نسلی پیش می‌آید. خیلی از زائران ۲۰ سال پیش ثبت‌نام کرده‌اند اما شماری از جوانان نیز مستطیع و مشرف می‌شوند و باید به سوالات و شبهات آن‌ها پاسخ داد واین امر می طلبد که روحانی نیز بروز باشد.

نماینده ولی‌ فقیه در امور حج و زیارت با گرامیداشت ولادت امام هادی (ع) و پیوند آن با ویژگی‌های امام شهید (آیت‌الله خامنه‌ای) گفت: ایشان این همه ویژگی‌های مثبت را داشتند و مجتهدی مدیر، آینده‌نگر، مفسر، خطیب و قلم‌به‌دست بودند و زندگی بسیار ساده‌ای داشتند.

وی در ادامه اخلاص و عدم چشم داشت قائد شهید به دنیا رایادآور شد و با اشاره به اینکه ایشان خودش را وقف خدا کرده بود، خطاب به حاضران گفت: تلاش کنید زائر در بازگشت از این سفر معنوی، از نظر منش اخلاقی، رفتاری ، علم و اعتقادارتقاء یابد.

تأکید بر سبک زندگی اسلامی و بیانیه گام دوم

نواب در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار توجه بیشتر به تحول در اجتماع شد و تصریح کرد: سبک زندگی اسلامی بسیار مهم است؛ اگر وارد این موضوع شوید، می‌بینیدکه باید سبک زندگی امروز تغییر کند. سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب می تواند روحانیون محترم را در مسیر پاسخگویی به سوالات تقویت کند از تلاش‌های انجام شده در حوزه برادران اهل سنت و راه اندازی مدارس حج ابراز خرسندی و توصیه کرد که در رابطه با تغییر سبک زندگی تلاش‌ بیشتری صورت گیرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های علمی و مکتوب در حوزه حج، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم که پاسخگوی نیازهای روز باشیم و از نعماتی که خداوند در اختیار ما گذاشته، به درستی استفاده کنیم.حضور زائران ایرانی در کنگره عظیم حج، یک موفقیت بزرگ بود.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان حج و زیارت در سخنانی با اشاره به فرآیند حج ۱۴۰۵ و شرایط اعزام زائران به سرزمین وحی، حضور پرشور حجاج ایرانی در کنار سایر ملت‌های مسلمان در کنگره عظیم حج را موفقیتی راهبردی دانست و بر تداوم نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و ارتقای سطح خدمات تأکید کرد.

علی رضا رشیدیان با اشاره به تلاش آمریکا و صهیونیست ها برای تفرقه افکنی میان مسلمانان ، نقش و جایگاه زائران ایرانی را یادآور شد و گفت: حضور حجاج ایرانی درحج پرچم بلند اقتدارو عزت و پیام وحدت، همبستگی و دوستی را به امت اسلامی منتقل کرد.

وی افزود: تلاش کردیم که با وجود مشکلات و شرایط پیچیده ، پرچم حضور جمهوری اسلامی در کنار امت اسلامی برای انجام یک واجب شرعی و شرکت در این کنگره بزرگ جهان اسلام تحقق پیدا کند. حضورایرانیان در کنار سایر مسلمانان و برافراشته شدن این پرچم در کنار پرچم‌های سایرملت‌ها، کار بزرگی بود که جای تقدیر دارد.‌

ارزیابی عملکرد مدیران

وی با اشاره به برخی مشکلات اجرایی تصریح کرد: در ارزیابی سفر یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران کاروان ها، نظرات روحانیون محترم است. در همین راستا سال های گذشته مدیرانی داشتیم که به دلیل ضعف در خدمت‌رسانی کنار گذاشته یا محروم شدند؛ چرا که تخطی در ارائه خدمت به زائران پذیرفتنی نیست.

رشیدیان زائران را سفیران ملت مقتدر ایران نامید و افزود: شما علمای بزرگوار منادیان وحدت بودید؛همان نکته ای که رهبر عزیزمان در پیامشان فرمودند که بایستی همگی در این جهت حرکت کنیم. همه زائرین ما سفیران این ملت مقتدر و عزتمند هستند.‌

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر روحیه جهادی در خدمت‌رسانی خاطرنشان کرد: بزرگترین افتخار برای همه، خدمت به خلق خداست. اگر کسی در این مسیر عاشق نباشد، کار به ثمر نمی‌رسد.

در این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید علمای اهل تسنن از استان های مختلف کشور نظرات ، دیدگاه و پیشنهادت خود را بیان و بر نقش شورای افتاء درپاسخگویی به شبهات و سوالات تاکید کردند.

علمای اهل سنت همچنین با ابراز خرسندی ازحضور زائران ایرانی در حج امسال ، برخورد محبت آمیز مسلمانان دیگر کشورها با حجاج کشورمان را مایه مسرت دانسته و تاکید کردند که جهادو ایستادگی جمهوری اسلامی در مقابل کفر و استبداد عزت و سرفرازی نظام اسلامی ایران را برای جامعه اسلامی آشکار ساخت و همگان باید این نعمت را قدر بدانند.

در آغاز این نشست مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری گزارشی از وضعیت کاروان های اهل سنت در حج امسال ارائه کرد و گفت: زائران اهل سنت در قالب ۵۴کاروان مستقل و ۴۸ کاروان مشترک به سرزمین وحی اعزام شده اند.

حجت الاسلاموالمسلمین هادی اکبری تعداد خادمان فرهنگی اهل سنت را ۵۶ نفر اعلام کرد و افزود:با تلاش و همراهی همه خادمان، کاروان ها مدیریت شد و زائران توانستند اعمالشان را به خوبی انجام دهند.