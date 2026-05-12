محمد رستگاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد حوزه نگهداری ابنیه فنی راه گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱ پل و آبرو جدید با مجموع ۳۲ دهانه در محورهای مختلف استان احداث شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷.۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در بخش تعمیرات اساسی نیز ۸ سازه شامل ۱۶ دهانه پل بازسازی شده و در حوزه تعمیرات جزئی ۴۱ سازه با ۸۳ دهانه مورد مرمت قرار گرفته‌اند. این دو شاخص به ترتیب ۱۵۷.۱ درصد و ۳۶ درصد افزایش داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به اقدامات ایمنی پل‌ها اظهار کرد: در سال جاری، عملیات تعمیر، ارتقا، نصب حفاظ و نرده و رنگ‌آمیزی پل‌های بزرگ در ۳۳ مورد شامل ۸۱ دهانه انجام شده که بیانگر رشد ۲۶۰۰ درصدی این فعالیت‌هاست. همچنین میزان عملیات تثبیت بستر و اجرای رادیه و برید به ۲۲ مورد (۳۵ دهانه) رسیده که نسبت به سال قبل ۳۳۷.۵ درصد افزایش دارد.

رستگاری درباره رفع مشکلات سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذر ایمن گفت: در مجموع ۹۱ نقطه پرخطر در استان شناسایی شده که تاکنون ۴۰ مورد به‌طور کامل اصلاح شده، ۲۰ مورد در حال اجرا است و ۳۱ نقطه نیز در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار دارد.

وی همچنین از اجرای عملیات ایمنی‌سازی و اصلاح زهکشی عرشه پل‌ها در ۴ مورد شامل ۸ دهانه خبر داد و افزود: در بخش نگهداری مستمر، عملیات تنقیه و دریواسیون پل‌ها و آبروها در مجموع ۷۰ هزار متر انجام شده است.

مدیرکل راهداری استان در پایان گفت: در زمینه تعمیر و نگهداری دیوارهای حائل نیز یک هزار و ۸۰ مترمربع عملیات اجرایی ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۴۴۰ درصد رشد داشته است.

به گفته وی، این اقدامات با هدف افزایش ایمنی راه‌ها، ارتقای دوام زیرساخت‌ها و بهبود شرایط تردد در محورهای استان صورت گرفته است.